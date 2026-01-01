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Chelsea 25/26 Gorra de pescador Nike Apex - Negre/Vibrant Yellow

Chelsea 25/26

Nike Apex Gorra de pescador

29,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

La gorra de pescador Nike Apex és perfecta per gaudir dels dies de sol i afegir un toc divertit al look. Aquest model lleuger té un disseny perfecte per portar a tot arreu i guardar-la fàcilment quan sigui necessari. A més, proporciona comoditat per no deixar de divertir-se i viure aventures.


  • Color mostrat: Negre/Vibrant Yellow
  • Model: IU3824-010

Chelsea 25/26

29,99 €

La gorra de pescador Nike Apex és perfecta per gaudir dels dies de sol i afegir un toc divertit al look. Aquest model lleuger té un disseny perfecte per portar a tot arreu i guardar-la fàcilment quan sigui necessari. A més, proporciona comoditat per no deixar de divertir-se i viure aventures.

Avantatges

  • Les gorres de pescador Apex sempre presenten un disseny de profunditat mitjana i 360 graus de protecció.
  • Disseny sense estructura per guardar la peça fàcilment.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a mà
  • Color mostrat: Negre/Vibrant Yellow
  • Model: IU3824-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Chelsea 25/26 Gorra de pescador Nike Apex

    Chelsea 25/26

    29,99 €

    Completa el look