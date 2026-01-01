Chelsea 25/26 Gorra de pescador Nike Apex

Chelsea 25/26
Nike Apex Gorra de pescador
La gorra de pescador Nike Apex és perfecta per gaudir dels dies de sol i afegir un toc divertit al look. Aquest model lleuger té un disseny perfecte per portar a tot arreu i guardar-la fàcilment quan sigui necessari. A més, proporciona comoditat per no deixar de divertir-se i viure aventures.
- Color mostrat: Negre/Vibrant Yellow
- Model: IU3824-010
Chelsea 25/26
La gorra de pescador Nike Apex és perfecta per gaudir dels dies de sol i afegir un toc divertit al look. Aquest model lleuger té un disseny perfecte per portar a tot arreu i guardar-la fàcilment quan sigui necessari. A més, proporciona comoditat per no deixar de divertir-se i viure aventures.
Avantatges
- Les gorres de pescador Apex sempre presenten un disseny de profunditat mitjana i 360 graus de protecció.
- Disseny sense estructura per guardar la peça fàcilment.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Rentar a mà
- Color mostrat: Negre/Vibrant Yellow
- Model: IU3824-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Chelsea 25/26