Chelsea 25/26 Gorra 5P Nike Club

Chelsea 25/26
Gorra Nike Club 5P
Aquesta gorra Nike Club clàssica de profunditat mitjana ofereix una gran versatilitat d'estils. Està confeccionada amb un material suau amb un tractament rentat que aporta comoditat i senzillesa des del primer dia. La visera precorbada proporciona un estil informal i la corretja posterior regulable permet aconseguir l'ajust perfecte.
- Color mostrat: Negre/Vibrant Yellow
- Model: IU3896-010
Chelsea 25/26
Aquesta gorra Nike Club clàssica de profunditat mitjana ofereix una gran versatilitat d'estils. Està confeccionada amb un material suau amb un tractament rentat que aporta comoditat i senzillesa des del primer dia. La visera precorbada proporciona un estil informal i la corretja posterior regulable permet aconseguir l'ajust perfecte.
Avantatges
- Les gorres Nike Club tenen un disseny de profunditat mitjana amb un estil clàssic i versàtil per a qualsevol ocasió.
- El disseny de profunditat mitjana queda just a sobre del cap i ofereix un perfil versàtil, informal i fàcil de combinar.
- El tancament posterior es pot regular amb el lliscador metàl·lic. La cinta de la part posterior es pot enganxar còmodament a la banda absorbent.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Rentar a mà
- Color mostrat: Negre/Vibrant Yellow
- Model: IU3896-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Chelsea 25/26.
Chelsea 25/26