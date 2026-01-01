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Chelsea 25/26 Gorra 5P Nike Club - Negre/Vibrant Yellow

Chelsea 25/26

Gorra Nike Club 5P

27,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta gorra Nike Club clàssica de profunditat mitjana ofereix una gran versatilitat d'estils. Està confeccionada amb un material suau amb un tractament rentat que aporta comoditat i senzillesa des del primer dia. La visera precorbada proporciona un estil informal i la corretja posterior regulable permet aconseguir l'ajust perfecte.


  • Color mostrat: Negre/Vibrant Yellow
  • Model: IU3896-010

Chelsea 25/26

27,99 €

Aquesta gorra Nike Club clàssica de profunditat mitjana ofereix una gran versatilitat d'estils. Està confeccionada amb un material suau amb un tractament rentat que aporta comoditat i senzillesa des del primer dia. La visera precorbada proporciona un estil informal i la corretja posterior regulable permet aconseguir l'ajust perfecte.

Avantatges

  • Les gorres Nike Club tenen un disseny de profunditat mitjana amb un estil clàssic i versàtil per a qualsevol ocasió.
  • El disseny de profunditat mitjana queda just a sobre del cap i ofereix un perfil versàtil, informal i fàcil de combinar.
  • El tancament posterior es pot regular amb el lliscador metàl·lic. La cinta de la part posterior es pot enganxar còmodament a la banda absorbent.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a mà
  • Color mostrat: Negre/Vibrant Yellow
  • Model: IU3896-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Chelsea 25/26 Gorra 5P Nike Club

    Chelsea 25/26

    27,99 €

    Completa el look