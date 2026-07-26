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Nike Charge Canyelleres de futbol - Negre/Negre/Blanc

Nike Charge

Canyelleres de futbol

27,99 €
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La seguretat no t'ha d'impedir donar el millor de tu quan jugues. Aquestes canyelleres, amb una capa resistent que crea una protecció de perfil baix, també incorporen una part posterior d'escuma per oferir comoditat i facilitar els xuts i les passades.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: DX4608-010

Nike Charge

27,99 €

La seguretat no t'ha d'impedir donar el millor de tu quan jugues. Aquestes canyelleres, amb una capa resistent que crea una protecció de perfil baix, també incorporen una part posterior d'escuma per oferir comoditat i facilitar els xuts i les passades.

Detalls del producte

  • 43 % polipropilè, 33 % etilè / acetat de vinil (EVA), 17 % polièster, 7 % goma.
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: DX4608-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

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Ressenyes (4)

4.8 estrelles

  • Comfortabel

    Jurjen_Wispelwey

    XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.

  • Ras

    clarissrd718951954

    Parfait et confortable Je recommande

  • Bien.

    RafaelA79795399

    Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.

Nike Charge Canyelleres de futbol

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