Nike Charge Canyelleres de futbol

Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
La seguretat no t'ha d'impedir donar el millor de tu quan jugues. Aquestes canyelleres, amb una capa resistent que crea una protecció de perfil baix, també incorporen una part posterior d'escuma per oferir comoditat i facilitar els xuts i les passades.
Nike Charge
La seguretat no t'ha d'impedir donar el millor de tu quan jugues. Aquestes canyelleres, amb una capa resistent que crea una protecció de perfil baix, també incorporen una part posterior d'escuma per oferir comoditat i facilitar els xuts i les passades.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.8 estrelles
Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
Ras
clarissrd718951954
Parfait et confortable Je recommande
Bien.
RafaelA79795399
Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.
Nike Charge