Carlos Alcaraz
Samarreta de tennis NikeCourt Dri-FIT - Home
Mostra la teva passió per Carlos Alcaraz mentre participa en el torneig més disputat de Nova York. Aquesta samarreta, que incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor, t'ajudarà a mantenir la transpirabilitat dins i fora de la pista.
- Color mostrat: Burgundy Ash
- Model: IM6121-647
Carlos Alcaraz
Mostra la teva passió per Carlos Alcaraz mentre participa en el torneig més disputat de Nova York. Aquesta samarreta, que incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor, t'ajudarà a mantenir la transpirabilitat dins i fora de la pista.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- Els detalls inspirats en el bàsquet reten homenatge al gran llegat del bàsquet de la ciutat.
- Mescla de cotó suau i còmoda.
Detalls del producte
- 57 % cotó, 43 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Burgundy Ash
- Model: IM6121-647
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Carlos Alcaraz