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Nike Calm 2.0 Xancletes - Home - Linen/Linen/Linen

Nike Calm 2.0

Xancletes - Home

49,99 €
Linen/Linen/Linen
Negre/Negre/Negre
Diffused Blue/Diffused Blue/Diffused Blue
Coconut Milk/Coconut Milk
Moon Particle/Moon Particle
Fir/Gum Medium Brown
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Gaudeix d'una experiència tranquil·la i còmoda, vagis on vagis. El disseny minimalista, que està confeccionat amb escuma suau però ferma, fa que siguin fàcils de combinar amb mitjons o sense. A més, tenen una plantilla texturada per mantenir els peus a lloc.


  • Color mostrat: Linen/Linen/Linen
  • Model: IB0183-200

Nike Calm 2.0

49,99 €

Gaudeix d'una experiència tranquil·la i còmoda, vagis on vagis. El disseny minimalista, que està confeccionat amb escuma suau però ferma, fa que siguin fàcils de combinar amb mitjons o sense. A més, tenen una plantilla texturada per mantenir els peus a lloc.

Avantatges

  • El disseny anatòmic s'ha fabricat a partir d'una sola peça d'escuma per oferir una sensació de suavitat sense costures.
  • La plantilla texturada proporciona adherència per mantenir els peus a lloc.
  • La coberta exterior està confeccionada amb escuma apta per a l'aigua i fàcil de netejar.
  • La sola exterior de goma afavoreix una tracció excel·lent fins i tot en superfícies molles.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Linen/Linen/Linen
  • Model: IB0183-200

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (263)

4.5 estrelles

  • Brian143554157

    Good color way is dirty and texture very fast to clean

  • Small

    dylan243132104

    They're very comfortable but they fit really small.

  • Runs small

    Kristina795586271

    They run small. I ordered an M8/W9 and my toes are on top of the ridge. The slides are super comfortable though but size up.

Nike Calm 2.0 Xancletes - Home

Nike Calm 2.0

49,99 €

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