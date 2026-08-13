Nike Calm 2.0 Xancletes - Home

Brian143554157
Good color way is dirty and texture very fast to clean
Gaudeix d'una experiència tranquil·la i còmoda, vagis on vagis. El disseny minimalista, que està confeccionat amb escuma suau però ferma, fa que siguin fàcils de combinar amb mitjons o sense. A més, tenen una plantilla texturada per mantenir els peus a lloc.
Nike Calm 2.0
Gaudeix d'una experiència tranquil·la i còmoda, vagis on vagis. El disseny minimalista, que està confeccionat amb escuma suau però ferma, fa que siguin fàcils de combinar amb mitjons o sense. A més, tenen una plantilla texturada per mantenir els peus a lloc.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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4.5 estrelles
Brian143554157
Good color way is dirty and texture very fast to clean
Small
dylan243132104
They're very comfortable but they fit really small.
Runs small
Kristina795586271
They run small. I ordered an M8/W9 and my toes are on top of the ridge. The slides are super comfortable though but size up.
Nike Calm 2.0