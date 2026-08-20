Materials reciclats
Nike Brasilia
Motxilla - Nen/a (18 L)
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 50 %.
Aquesta motxilla té prou capacitat per a l'equipament esportiu, el material escolar i les coses que vulguis portar per quedar amb amics. Inclou un compartiment gran amb cremallera i fundes per al material escolar per desar els llibres o la roba d'esport. La butxaca frontal petita et permet accedir fàcilment als objectes petits. A més, el clip a la butxaca de malla et permet enganxar les claus.
- Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
- Model: DV9436-010
Nike Brasilia
Aquesta motxilla té prou capacitat per a l'equipament esportiu, el material escolar i les coses que vulguis portar per quedar amb amics. Inclou un compartiment gran amb cremallera i fundes per al material escolar per desar els llibres o la roba d'esport. La butxaca frontal petita et permet accedir fàcilment als objectes petits. A més, el clip a la butxaca de malla et permet enganxar les claus.
Avantatges
- Butxaques laterals de malla per ficar l'ampolla d'aigua.
- Les corretges enconxades per a les espatlles es poden regular per aconseguir un ajust còmode.
- Nansa d'unió perquè sigui fàcil d'agafar
Detalls del producte
- 41 cm d'alçada x 30 cm d'amplada x 15 cm de profunditat
- 100 % polièster
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
- Model: DV9436-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike Brasilia