Nike Brasilia Bossa d'esport d'entrenament (petita, 40 l)

Perfect!
DreaGood
Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!
Materials reciclats
Et presentem una bossa per desar tot l'equipament que necessites per a cada entrenament. Inclou molt d'espai a les diverses butxaques per dins i per fora, incloent-hi una butxaca lateral amb perforacions per a la roba suada, perquè puguis preparar-te en un no res.
Nike Brasilia
Et presentem una bossa per desar tot l'equipament que necessites per a cada entrenament. Inclou molt d'espai a les diverses butxaques per dins i per fora, incloent-hi una butxaca lateral amb perforacions per a la roba suada, perquè puguis preparar-te en un no res.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Perfect!
DreaGood
Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!
Nike Brasilia