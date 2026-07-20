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Nike Brasilia Bossa d'esport d'entrenament (petita, 40 l) - Negre/Negre/Blanc

Materials reciclats

Nike Brasilia

Bossa d'esport d'entrenament (petita, 40 l)

39,99 €
Negre/Negre/Blanc
Light Bone/Negre/Negre
Indigo Storm/Negre/Reflect Silver
Tough Red/Negre/Reflect Silver
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Et presentem una bossa per desar tot l'equipament que necessites per a cada entrenament. Inclou molt d'espai a les diverses butxaques per dins i per fora, incloent-hi una butxaca lateral amb perforacions per a la roba suada, perquè puguis preparar-te en un no res.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IB4394-010

Nike Brasilia

39,99 €

Et presentem una bossa per desar tot l'equipament que necessites per a cada entrenament. Inclou molt d'espai a les diverses butxaques per dins i per fora, incloent-hi una butxaca lateral amb perforacions per a la roba suada, perquè puguis preparar-te en un no res.

Avantatges

  • La corretja regulable per a les espatlles i les nanses dobles ofereixen opcions de transport còmodes.
  • La butxaca lateral de malla s'estira per ficar l'ampolla d'aigua.
  • La butxaca lateral amb perforacions ofereix més transpirabilitat per a l'equipament.

Detalls del producte

  • 51 cm de llargada x 28 cm d'amplada x 28 cm d'alçada
  • 40 l
  • 100 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IB4394-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Perfect!

    DreaGood

    Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!

Nike Brasilia Bossa d'esport d'entrenament (petita, 40 l)

Nike Brasilia

39,99 €

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