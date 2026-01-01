 
Imatge 1 de 12
Nike Brasilia Bossa d'esport d'entrenament (mitjana, 60 l) - Chalk/Negre/Blanc

Materials reciclats

Nike Brasilia

Bossa d'esport d'entrenament (mitjana, 60 l)

47,99 €
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Ves al gimnàs amb tot el teu equipament. El compartiment principal d'aquesta bossa d'esport té molt d'espai per a tot el que necessites per treure el màxim profit de l'entrenament. La butxaca frontal et permet tenir a mà els objectes imprescindibles, com ara el telèfon, la cartera o les claus, mentre que el revestiment de la part inferior protegeix les teves coses de rascades, vessaments i cops.


  • Color mostrat: Chalk/Negre/Blanc
  • Model: IH7849-103

Nike Brasilia

47,99 €

Ves al gimnàs amb tot el teu equipament. El compartiment principal d'aquesta bossa d'esport té molt d'espai per a tot el que necessites per treure el màxim profit de l'entrenament. La butxaca frontal et permet tenir a mà els objectes imprescindibles, com ara el telèfon, la cartera o les claus, mentre que el revestiment de la part inferior protegeix les teves coses de rascades, vessaments i cops.

Avantatges

  • La corretja regulable per a les espatlles i les nanses dobles ofereixen opcions de transport còmodes.
  • Revestiment a la part inferior per protegir les teves coses de cops, rascades i vessaments.
  • Les butxaques laterals amb cremallera mantenen segurs els objectes petits.

Detalls del producte

  • 63 cm de llargada x 30 cm d'amplada x 30 cm d'alçada
  • 100 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Chalk/Negre/Blanc
  • Model: IH7849-103

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike Brasilia.

    Nike Brasilia Bossa d'esport d'entrenament (mitjana, 60 l)

    Nike Brasilia

    47,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 59