Materials reciclats
Nike Brasilia
Bossa d'esport d'entrenament (mitjana, 60 l)
Ves al gimnàs amb tot el teu equipament. El compartiment principal d'aquesta bossa d'esport té molt d'espai per a tot el que necessites per treure el màxim profit de l'entrenament. La butxaca frontal et permet tenir a mà els objectes imprescindibles, com ara el telèfon, la cartera o les claus, mentre que el revestiment de la part inferior protegeix les teves coses de rascades, vessaments i cops.
- Color mostrat: Chalk/Negre/Blanc
- Model: IH7849-103
Nike Brasilia
Ves al gimnàs amb tot el teu equipament. El compartiment principal d'aquesta bossa d'esport té molt d'espai per a tot el que necessites per treure el màxim profit de l'entrenament. La butxaca frontal et permet tenir a mà els objectes imprescindibles, com ara el telèfon, la cartera o les claus, mentre que el revestiment de la part inferior protegeix les teves coses de rascades, vessaments i cops.
Avantatges
- La corretja regulable per a les espatlles i les nanses dobles ofereixen opcions de transport còmodes.
- Revestiment a la part inferior per protegir les teves coses de cops, rascades i vessaments.
- Les butxaques laterals amb cremallera mantenen segurs els objectes petits.
Detalls del producte
- 63 cm de llargada x 30 cm d'amplada x 30 cm d'alçada
- 100 % polièster
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Chalk/Negre/Blanc
- Model: IH7849-103
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Brasilia