Materials reciclats
Nike Brasilia
Bossa d'esport d'entrenament (extrapetita, 24 l)
No deixis que la mida extrapetita t'enganyi. Aquesta bossa és ideal. El compartiment principal t'ofereix molt d'espai per a la roba i les sabatilles d'entrenament, mentre que les butxaques laterals i frontals t'ajuden a organitzar-te com cal.
- Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
- Model: IB4398-010
Nike Brasilia
No deixis que la mida extrapetita t'enganyi. Aquesta bossa és ideal. El compartiment principal t'ofereix molt d'espai per a la roba i les sabatilles d'entrenament, mentre que les butxaques laterals i frontals t'ajuden a organitzar-te com cal.
Avantatges
- La corretja regulable per a les espatlles i les nanses dobles ofereixen opcions de transport còmodes.
- Les butxaques laterals permeten desar-hi una ampolla d'aigua o altres objectes bàsics petits.
- Butxaca interior amb cremallera per desar-hi els objectes de valor.
Detalls del producte
- 38 cm de llargada x 25 cm d'amplada x 25 cm d'alçada
- 24 l
- 100 % polièster
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
- Model: IB4398-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Brasilia