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Nike Brasilia Bossa d'esport d'entrenament (extrapetita, 24 l) - Negre/Negre/Blanc

Materials reciclats

Nike Brasilia

Bossa d'esport d'entrenament (extrapetita, 24 l)

34,99 €
Negre/Negre/Blanc
Light Bone/Negre/Negre
Indigo Storm/Negre/Reflect Silver
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

No deixis que la mida extrapetita t'enganyi. Aquesta bossa és ideal. El compartiment principal t'ofereix molt d'espai per a la roba i les sabatilles d'entrenament, mentre que les butxaques laterals i frontals t'ajuden a organitzar-te com cal.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IB4398-010

Nike Brasilia

34,99 €

No deixis que la mida extrapetita t'enganyi. Aquesta bossa és ideal. El compartiment principal t'ofereix molt d'espai per a la roba i les sabatilles d'entrenament, mentre que les butxaques laterals i frontals t'ajuden a organitzar-te com cal.

Avantatges

  • La corretja regulable per a les espatlles i les nanses dobles ofereixen opcions de transport còmodes.
  • Les butxaques laterals permeten desar-hi una ampolla d'aigua o altres objectes bàsics petits.
  • Butxaca interior amb cremallera per desar-hi els objectes de valor.

Detalls del producte

  • 38 cm de llargada x 25 cm d'amplada x 25 cm d'alçada
  • 24 l
  • 100 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IB4398-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Brasilia Bossa d'esport d'entrenament (extrapetita, 24 l)

    Nike Brasilia

    34,99 €

    Completa el look

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