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Materials reciclats
Nike Brasilia
Bossa amb cordó (18 l)
19,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Portar l'equipament mai no havia estat tan fàcil gràcies a la part superior oberta per ficar-hi coses més grans i una butxaca frontal amb cremallera d'accés senzill. Posa't en marxa.
- Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
- Model: IB4409-010
Nike Brasilia
19,99 €
Portar l'equipament mai no havia estat tan fàcil gràcies a la part superior oberta per ficar-hi coses més grans i una butxaca frontal amb cremallera d'accés senzill. Posa't en marxa.
Avantatges
- Les corretges per a les espatlles fan la funció de cordó per cenyir el tancament de la part superior.
- La part inferior reforçada protegeix el teu equipament contra els cops i les esgarrinxades.
Detalls del producte
- 35 cm d'amplada x 51 cm d'alçada x 5 cm de profunditat
- Cos/folre: 100 % polièster
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
- Model: IB4409-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Brasilia
19,99 €