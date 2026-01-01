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Nike Brasilia Bossa amb cordó (18 l) - Negre/Negre/Blanc

Materials reciclats

Nike Brasilia

Bossa amb cordó (18 l)

19,99 €
Negre/Negre/Blanc
Light Bone/Negre/Negre
Indigo Storm/Negre/Reflect Silver
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Portar l'equipament mai no havia estat tan fàcil gràcies a la part superior oberta per ficar-hi coses més grans i una butxaca frontal amb cremallera d'accés senzill. Posa't en marxa.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IB4409-010

Nike Brasilia

19,99 €

Portar l'equipament mai no havia estat tan fàcil gràcies a la part superior oberta per ficar-hi coses més grans i una butxaca frontal amb cremallera d'accés senzill. Posa't en marxa.

Avantatges

  • Les corretges per a les espatlles fan la funció de cordó per cenyir el tancament de la part superior.
  • La part inferior reforçada protegeix el teu equipament contra els cops i les esgarrinxades.

Detalls del producte

  • 35 cm d'amplada x 51 cm d'alçada x 5 cm de profunditat
  • Cos/folre: 100 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: IB4409-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Brasilia Bossa amb cordó (18 l)

    Nike Brasilia

    19,99 €

    Completa el look

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