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Nike Brasilia 9.5 Bossa per a sabatilles d'entrenament (11 l) - Negre/Negre/Blanc

Materials reciclats

Nike Brasilia 9.5

Bossa per a sabatilles d'entrenament (11 L)

22,99 €

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 65 %.

La bossa per a sabatilles Nike Brasilia permet desar i transportar les sabatilles en un espai separat de la resta de l'equipament. Presenta una nansa en un extrem per facilitar el seu transport i una butxaca amb cremallera per tenir els objectes petits a l'abast. Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclat almenys en un 65 %.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: DM3982-010

Nike Brasilia 9.5

22,99 €

ESPAI PER ACCEDIR RÀPIDAMENT A LES SABATILLES.

La bossa per a sabatilles Nike Brasilia permet desar i transportar les sabatilles en un espai separat de la resta de l'equipament. Presenta una nansa en un extrem per facilitar el seu transport i una butxaca amb cremallera per tenir els objectes petits a l'abast. Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclat almenys en un 65 %.

Avantatges

  • Compartiment amb cremallera superior per guardar-hi les sabatilles amb seguretat.
  • Butxaca exterior amb cremallera per desar-hi els objectes petits.
  • Nansa en un extrem per transportar la bossa còmodament.

Detalls del producte

  • 33 cm de llargada x 15 cm d'amplada x 18 cm d'alçada
  • 11 l
  • 100 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: DM3982-010

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (4)

5 estrelles

  • praktisch, sauber

    KatrinB896734485

    Praktisch für die Reise, Kurztripps.

  • Il Top

    Luca940326793

    Come sempre il top in stile, materiale ed utilità

  • CAPIENTE

    PIO81

    IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE

Nike Brasilia 9.5 Bossa per a sabatilles d'entrenament (11 l)

Nike Brasilia 9.5

22,99 €

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