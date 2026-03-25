Nike Brasilia 9.5 Bossa per a sabatilles d'entrenament (11 l)

praktisch, sauber
KatrinB896734485
Praktisch für die Reise, Kurztripps.
Materials reciclats
Aquest producte no està disponible en aquests moments
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 65 %.
La bossa per a sabatilles Nike Brasilia permet desar i transportar les sabatilles en un espai separat de la resta de l'equipament. Presenta una nansa en un extrem per facilitar el seu transport i una butxaca amb cremallera per tenir els objectes petits a l'abast. Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclat almenys en un 65 %.
Nike Brasilia 9.5
ESPAI PER ACCEDIR RÀPIDAMENT A LES SABATILLES.
La bossa per a sabatilles Nike Brasilia permet desar i transportar les sabatilles en un espai separat de la resta de l'equipament. Presenta una nansa en un extrem per facilitar el seu transport i una butxaca amb cremallera per tenir els objectes petits a l'abast. Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclat almenys en un 65 %.
5 estrelles
praktisch, sauber
KatrinB896734485
Praktisch für die Reise, Kurztripps.
Il Top
Luca940326793
Come sempre il top in stile, materiale ed utilità
CAPIENTE
PIO81
IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE
Nike Brasilia 9.5