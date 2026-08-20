Materials reciclats
Nike Brasilia 9.5
Bossa d'esport d'entrenament (gran, 95 L)
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 65 %.
La bossa d'esport Nike Brasilia et permet portar tot l'equipament que necessites per als entrenaments. El compartiment lateral separa les sabatilles de la resta d'objectes, alhora que les butxaques interiors i exteriors mantenen l'equipament organitzat. Pots utilitzar la bossa per anar al gimnàs o sortir de casa el cap de setmana. L'hem dissenyat per a tu. Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclat almenys en un 65 %.
- Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
- Model: DO9193-010
Nike Brasilia 9.5
EMMAGATZEMATGE INTEL·LIGENT I DURADOR.
La bossa d'esport Nike Brasilia et permet portar tot l'equipament que necessites per als entrenaments. El compartiment lateral separa les sabatilles de la resta d'objectes, alhora que les butxaques interiors i exteriors mantenen l'equipament organitzat. Pots utilitzar la bossa per anar al gimnàs o sortir de casa el cap de setmana. L'hem dissenyat per a tu. Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclat almenys en un 65 %.
Avantatges
- Compartiment principal amb cremallera per desar-hi els bàsics d'entrenament.
- Compartiment interior amb cremallera per separar les sabatilles brutes i la roba suada de la resta de l'equipament net.
- Revestiment a la part inferior per protegir les teves coses de cops, rascades i vessaments.
- Butxaques exteriors per portar els objectes imprescindibles a l'abast.
Detalls del producte
- 71 cm de llargada x 36 cm d'amplada x 36 cm d'alçada
- 95 l
- Corretja per a les espatlles extraïble
- 100 % polièster
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
- Model: DO9193-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike Brasilia 9.5