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Nike Brasilia 9.5 Bossa d'esport d'entrenament (gran, 95 l) - Negre/Negre/Blanc

Materials reciclats

Nike Brasilia 9.5

Bossa d'esport d'entrenament (gran, 95 L)

49,99 €

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 65 %.

La bossa d'esport Nike Brasilia et permet portar tot l'equipament que necessites per als entrenaments. El compartiment lateral separa les sabatilles de la resta d'objectes, alhora que les butxaques interiors i exteriors mantenen l'equipament organitzat. Pots utilitzar la bossa per anar al gimnàs o sortir de casa el cap de setmana. L'hem dissenyat per a tu. Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclat almenys en un 65 %.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: DO9193-010

Nike Brasilia 9.5

49,99 €

EMMAGATZEMATGE INTEL·LIGENT I DURADOR.

La bossa d'esport Nike Brasilia et permet portar tot l'equipament que necessites per als entrenaments. El compartiment lateral separa les sabatilles de la resta d'objectes, alhora que les butxaques interiors i exteriors mantenen l'equipament organitzat. Pots utilitzar la bossa per anar al gimnàs o sortir de casa el cap de setmana. L'hem dissenyat per a tu. Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclat almenys en un 65 %.

Avantatges

  • Compartiment principal amb cremallera per desar-hi els bàsics d'entrenament.
  • Compartiment interior amb cremallera per separar les sabatilles brutes i la roba suada de la resta de l'equipament net.
  • Revestiment a la part inferior per protegir les teves coses de cops, rascades i vessaments.
  • Butxaques exteriors per portar els objectes imprescindibles a l'abast.

Detalls del producte

  • 71 cm de llargada x 36 cm d'amplada x 36 cm d'alçada
  • 95 l
  • Corretja per a les espatlles extraïble
  • 100 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: DO9193-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Nike Brasilia 9.5 Bossa d'esport d'entrenament (gran, 95 l)

    Nike Brasilia 9.5

    49,99 €