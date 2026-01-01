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Brasil
Samarreta de futbol Nike - Nen/a
27,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Fes gala de la teva passió per la selecció del Brasil amb aquesta samarreta de cotó suau de densitat mitjana.
- Color mostrat: Geode Teal
- Model: IH2258-381
Brasil
27,99 €
Fes gala de la teva passió per la selecció del Brasil amb aquesta samarreta de cotó suau de densitat mitjana.
Detalls del producte
- 100 % cotó
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Geode Teal
- Model: IH2258-381
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 154 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Brasil
27,99 €