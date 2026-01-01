 
Imatge 1 de 5
Brasil Samarreta de futbol Nike - Nen/a - Geode Teal

Brasil

Samarreta de futbol Nike - Nen/a

27,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Fes gala de la teva passió per la selecció del Brasil amb aquesta samarreta de cotó suau de densitat mitjana.


  • Color mostrat: Geode Teal
  • Model: IH2258-381

Brasil

27,99 €

Fes gala de la teva passió per la selecció del Brasil amb aquesta samarreta de cotó suau de densitat mitjana.

Detalls del producte

  • 100 % cotó
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Geode Teal
  • Model: IH2258-381

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 154 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Brasil.

    Brasil Samarreta de futbol Nike - Nen/a

    Brasil

    27,99 €

    Completa el look