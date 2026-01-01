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Brasil Academy Pro Pantalons de futbol de teixit Knit Nike Dri-FIT - Nen/a - Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Materials reciclats

Brasil Academy Pro

Pantalons de futbol de teixit Knit Nike Dri-FIT - Nen/a

54,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Porta les habilitats al següent nivell després d'aprendre el més bàsic. L'ajust clàssic es combina amb una tecnologia que capil·laritza la suor i manté la frescor quan el partit s'intensifica.


  • Color mostrat: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Model: IB5533-381

Brasil Academy Pro

54,99 €

Porta les habilitats al següent nivell després d'aprendre el més bàsic. L'ajust clàssic es combina amb una tecnologia que capil·laritza la suor i manté la frescor quan el partit s'intensifica.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • Els baixos amb cremallera t'ajuden a posar-te i treure't els pantalons fàcilment amb les sabatilles o botes posades.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Model: IB5533-381

Talles i ajustos

    • La model de la fotografia porta una talla M i fa 150 cm d'alçada
    • El model de la fotografia porta una talla M i fa 147 cm d'alçada
    • Ajust entallat: elegant i estret
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Brasil Academy Pro Pantalons de futbol de teixit Knit Nike Dri-FIT - Nen/a

    Brasil Academy Pro

    54,99 €

    Completa el look

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