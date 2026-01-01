Materials reciclats
Brasil Academy Pro
Pantalons curts de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Porta les habilitats al següent nivell després d'aprendre el més bàsic. L'ajust clàssic es combina amb una tecnologia que capil·laritza la suor de la pell per mantenir la frescor quan l'entrenament s'intensifica.
- Color mostrat: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Model: IB5530-381
Brasil Academy Pro
Porta les habilitats al següent nivell després d'aprendre el més bàsic. L'ajust clàssic es combina amb una tecnologia que capil·laritza la suor de la pell per mantenir la frescor quan l'entrenament s'intensifica.
Detalls del producte
- Cintura elàstica amb cordó
- Butxaques amb cremallera
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Model: IB5530-381
Talles i ajustos
- La model de la fotografia porta una talla M i fa 141 cm d'alçada
- El model de la fotografia porta una talla M i fa 145 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Brasil Academy Pro