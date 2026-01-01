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Brasil 2026/27 Pilota Nike Pitch - Blanc/Tour Yellow

Brasil 2026/27

Pilota Nike Pitch

24,99 €
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Mostra la teva passió per l'esport amb la pilota de futbol Nike Pitch. Aquesta pilota té una coberta duradora per mantenir un rendiment uniforme, ideal per a les sessions d’entrenament i per millorar el joc de peus.


  • Color mostrat: Blanc/Tour Yellow
  • Model: IQ7530-100

Brasil 2026/27

24,99 €

Mostra la teva passió per l'esport amb la pilota de futbol Nike Pitch. Aquesta pilota té una coberta duradora per mantenir un rendiment uniforme, ideal per a les sessions d’entrenament i per millorar el joc de peus.

Avantatges

La coberta texturada cosida a màquina optimitza la forma, el tacte i la durabilitat. La cambra d’aire de goma manté la pressió de l’aire i la forma.

Detalls del producte

  • Aquesta pilota té una coberta duradora per mantenir un rendiment uniforme, ideal per a les sessions d’entrenament i per millorar el joc de peus.
  • 62 % polièster, 28 % nylon, 5 % goma, 5 % elastà
  • Color mostrat: Blanc/Tour Yellow
  • Model: IQ7530-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Brasil 2026/27 Pilota Nike Pitch

    Brasil 2026/27

    24,99 €

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