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Brasil 2026/27 Pilota Nike Academy - Canary/Light Menta/Light Photo Blue

Brasil 2026/27

Pilota Nike Academy

32,99 €

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Marca gol rere gol amb la pilota Academy i la seva innovadora tecnologia OmniSculpt: les ranures a la coberta fan circular l'aire al voltant de la pilota per precisar-ne la trajectòria.


  • Color mostrat: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
  • Model: IQ7564-724

Brasil 2026/27

32,99 €

Marca gol rere gol amb la pilota Academy i la seva innovadora tecnologia OmniSculpt: les ranures a la coberta fan circular l'aire al voltant de la pilota per precisar-ne la trajectòria.

Avantatges

La tecnologia Nike Aerowsculpt incorpora ranures modelades per alterar la circulació de l'aire al voltant de la pilota i, d'aquesta manera, oferir un vol més estable i aerodinàmic.

Detalls del producte

  • La coberta texturada proporciona un toc uniforme durant les passades, els llançaments i els driblatges. La cambra d'aire de goma manté la pressió de l'aire i la forma.
  • 67 % goma, 10 % poliuretà, 13 % polièster, 10 % etilè/acetat de vinil (EVAC)
  • Color mostrat: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
  • Model: IQ7564-724

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    Brasil 2026/27 Pilota Nike Academy

    Brasil 2026/27

    32,99 €

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