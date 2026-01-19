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Nike Bòxers Solid Dri-FIT (paquet de 3) - Nen/a - Negre

Nike

Bòxers Solid Dri-FIT (paquet de 3) - Nen/a

27,99 €
Negre
Game Royal
University Red
Negre/Gris fosc
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquests bòxers són una peça de rendiment. Estan confeccionats amb un teixit Knit de polièster elàstic i incorporen la tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat durant tot el dia. La cintura elàstica proporciona un ajust còmode i el disseny tancat de dues capes ofereix subjecció on cal.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: FB0407-011

Nike

27,99 €

Aquests bòxers són una peça de rendiment. Estan confeccionats amb un teixit Knit de polièster elàstic i incorporen la tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat durant tot el dia. La cintura elàstica proporciona un ajust còmode i el disseny tancat de dues capes ofereix subjecció on cal.

Detalls del producte

  • Inclou 3 parells de bòxers
  • 92 % polièster reciclat, 8 % elastà
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: FB0407-011

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Super !

    Grzegorz882839540

    Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.

Nike Bòxers Solid Dri-FIT (paquet de 3) - Nen/a

Nike

27,99 €

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