Nike Bòxers de cotó Solid Dri-FIT Everyday (paquet de 3) - Nen/a

Aisha9716c48309ad48d6a6ea8319b1960e6f
Lovely material with great texture , my boy likes it
Aquests bòxers són una peça de rendiment. Estan confeccionats amb un teixit Knit de cotó elàstic i incorporen la tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat durant tot el dia. La cintura elàstica proporciona un ajust còmode i el disseny tancat de dues capes ofereix subjecció on cal.
Nike
Aquests bòxers són una peça de rendiment. Estan confeccionats amb un teixit Knit de cotó elàstic i incorporen la tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat durant tot el dia. La cintura elàstica proporciona un ajust còmode i el disseny tancat de dues capes ofereix subjecció on cal.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Aisha9716c48309ad48d6a6ea8319b1960e6f
Lovely material with great texture , my boy likes it
Nike