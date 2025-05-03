 
Imatge 1 de 3
Nike Bòxers de cotó Solid Dri-FIT Everyday (paquet de 3) - Nen/a - Game Royal

Nike

Bòxers de cotó Solid Dri-FIT Everyday (paquet de 3) - Nen/a

27,99 €
Game Royal
Negre
University Red
Negre/Blanc
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquests bòxers són una peça de rendiment. Estan confeccionats amb un teixit Knit de cotó elàstic i incorporen la tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat durant tot el dia. La cintura elàstica proporciona un ajust còmode i el disseny tancat de dues capes ofereix subjecció on cal.


  • Color mostrat: Game Royal
  • Model: DZ1362-480

Nike

27,99 €

Aquests bòxers són una peça de rendiment. Estan confeccionats amb un teixit Knit de cotó elàstic i incorporen la tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat durant tot el dia. La cintura elàstica proporciona un ajust còmode i el disseny tancat de dues capes ofereix subjecció on cal.

Detalls del producte

  • Inclou 3 parells de bòxers
  • 95 % cotó, 5 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Game Royal
  • Model: DZ1362-480

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Aisha9716c48309ad48d6a6ea8319b1960e6f

    Lovely material with great texture , my boy likes it

Nike Bòxers de cotó Solid Dri-FIT Everyday (paquet de 3) - Nen/a

Nike

27,99 €

Completa el look