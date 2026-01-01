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Nike Bòxers de cotó amb cintura de color Dri-FIT (paquet de 3) - Nen/a - Energy

Nike

Bòxers de cotó amb cintura de color Dri-FIT (paquet de 3) - Nen/a

27,99 €
Energy
University Red
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Tant si vas a l'escola com al gimnàs o a la pista, aquests bòxers són ideals per rendir al màxim. Estan confeccionats amb un teixit de punt de cotó transpirable i elàstic. La cintura elàstica proporciona un ajust còmode i el disseny tancat de dues capes ofereix subjecció on en cal.


  • Color mostrat: Energy
  • Model: IZ7488-300

Nike

27,99 €

Tant si vas a l'escola com al gimnàs o a la pista, aquests bòxers són ideals per rendir al màxim. Estan confeccionats amb un teixit de punt de cotó transpirable i elàstic. La cintura elàstica proporciona un ajust còmode i el disseny tancat de dues capes ofereix subjecció on en cal.

Detalls del producte

  • Inclou 3 parells de bòxers
  • 95 % cotó, 5 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Energy
  • Model: IZ7488-300

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Bòxers de cotó amb cintura de color Dri-FIT (paquet de 3) - Nen/a

    Nike

    27,99 €

    Completa el look