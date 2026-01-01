Botes de futbol per a terrenys diversos Nike Jr. Phantom 6 High Academy - Nen/a

Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Botes de futbol per a terrenys diversos - Nen/a
El món encara no sap el teu nom. Assegura't que no l'oblidin mai amb les Phantom 6 Academy. La zona de contacte NikeSkin es troba exactament on la vols per xutar amb una precisió total. La textura t'ajuda a aprofitar al màxim les oportunitats de gol amb una sensació millorada de contacte amb la pilota.
- Color mostrat: Multicolor/Negre
- Model: IH1789-901
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
El món encara no sap el teu nom. Assegura't que no l'oblidin mai amb les Phantom 6 Academy. La zona de contacte NikeSkin es troba exactament on la vols per xutar amb una precisió total. La textura t'ajuda a aprofitar al màxim les oportunitats de gol amb una sensació millorada de contacte amb la pilota.
El millor tacte per xutar com un professional
La zona de contacte ampliada amb malla Engineered millora la sensació de contacte amb la pilota. Millora el control durant els driblatges i les passades en condicions humides i seques.
Tracció i rapidesa
El patró de tracció circular Cyclone 360, ubicat estratègicament a l'avantpeu, permet aturar-se i pivotar a tota velocitat.
Ajust natural
L'estructura de les botes proporciona un ajust més natural, sobretot a la puntera. S'adapta al peu per millorar la sensació de contacte amb la pilota quan xutes. La tecnologia Dynamic Fit Collar a la zona del turmell proporciona un ajust ferm amb un material elàstic i suau.
Detalls del producte
- Per a superfícies sintètiques i naturals
- Plantilla amb amortiment
- Color mostrat: Multicolor/Negre
- Model: IH1789-901
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Jr. Phantom 6 High Academy