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Botes de futbol per a terreny ferm Nike United Phantom 6 High Elite - Burgundy Crush/Fossil/University Red

Nike United Phantom 6 High Elite

Botes de futbol per a terreny ferm

30 % de descompte
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Supera els límits al camp amb les Nike United Phantom 6 Elite. Aquestes botes, dissenyades per a atletes amb una precisió extraordinària, com la Sophia Wilson i la Deyna Castellanos, potencien el teu control de la pilota amb el revolucionari Gripknit per a xuts precisos i una placa Cyclone 360 millorada per a retallades explosives.


  • Color mostrat: Burgundy Crush/Fossil/University Red
  • Model: IO8445-661

Nike United Phantom 6 High Elite

30 % de descompte

Supera els límits al camp amb les Nike United Phantom 6 Elite. Aquestes botes, dissenyades per a atletes amb una precisió extraordinària, com la Sophia Wilson i la Deyna Castellanos, potencien el teu control de la pilota amb el revolucionari Gripknit per a xuts precisos i una placa Cyclone 360 millorada per a retallades explosives.

Behind the Design

La col·lecció Nike United ret homenatge a les atletes amb una precisió extraordinària, com la Sophia Wilson i la Deyna Castellanos. Hem combinat tons intensos de borgonya amb elements gràfics inspirats en animals per representar la seva manera d'atacar al camp i superar els límits.

El millor tacte per xutar com un professional

Nike Gripknit, un material amb textura adherent que proporciona adherència on cal, t'ofereix el control i la precisió absoluta que necessites. Proporciona la mateixa adherència en condicions humides i seques.

Tracció per al camp

El patró de tracció circular Cyclone 360, ubicat estratègicament a l'avantpeu, permet aturar-se i pivotar a tota velocitat.

Ajust natural

L'estructura de les botes proporciona un ajust més natural, sobretot a la puntera. S'adapta al peu per millorar la sensació de contacte amb la pilota quan xutes. La tecnologia Dynamic Fit Collar a la zona del turmell proporciona un ajust ferm amb un material Flyknit elàstic i suau. El sistema Ghost Lacing cobreix els cordons un cop cordats per reduir les distraccions.

Detalls del producte

  • Disseny ideat per a camps de gespa natural i seca
  • Plantilla amb amortiment
  • Color mostrat: Burgundy Crush/Fossil/University Red
  • Model: IO8445-661

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Botes de futbol per a terreny ferm Nike United Phantom 6 High Elite

    Nike United Phantom 6 High Elite

    30 % de descompte

    La textura adherent et permet xutar amb una precisió inquietant.

    Avantatge

    Precisió

    Ajust

    Natural

    Dissenyades per a

    Terreny ferm

    Nivell

    Elite

    Novetats

      • Part superior renovada de Gripknit perfeccionat que s'adapta al peu. Manté la seva adherència microtexturada per millorar el control de la pilota.
      • La puntera de l'estructura renovada s'adapta millor al peu. És 3 mm més curta i 1 mm més alta que la dels models Phantom anteriors.
      • La placa Cyclone 360 perfeccionada ofereix més comoditat sense sacrificar l'agilitat.

    Característiques de rendiment

    • El millor toc de pilota per xutar com un professional

      Nike Gripknit és un material texturat que proporciona sensació d'adherència on més la necessites. El sistema de cordons Ghost Laces ofereix una àrea Gripknit més gran per millorar els llançaments.

    • Tracció multidireccional

      El patró de tracció circular Cyclone 360 permet aturar-se i pivotar a tota velocitat.

    • Ajust natural

      L'estructura actualitzada s'adapta al peu per millorar la sensació de contacte amb la pilota. La tecnologia Dynamic Fit Collar a la zona del turmell proporciona un ajust ferm amb un teixit elàstic i suau.

    Deyna Castellanos: precisió implacable

    "Les meves Phantom s'adapten a mi; són úniques".

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