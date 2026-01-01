Botes de futbol per a terreny ferm Nike United Phantom 6 High Elite

Nike United Phantom 6 High Elite
Botes de futbol per a terreny ferm
Supera els límits al camp amb les Nike United Phantom 6 Elite. Aquestes botes, dissenyades per a atletes amb una precisió extraordinària, com la Sophia Wilson i la Deyna Castellanos, potencien el teu control de la pilota amb el revolucionari Gripknit per a xuts precisos i una placa Cyclone 360 millorada per a retallades explosives.
- Color mostrat: Burgundy Crush/Fossil/University Red
- Model: IO8445-661
Nike United Phantom 6 High Elite
Supera els límits al camp amb les Nike United Phantom 6 Elite. Aquestes botes, dissenyades per a atletes amb una precisió extraordinària, com la Sophia Wilson i la Deyna Castellanos, potencien el teu control de la pilota amb el revolucionari Gripknit per a xuts precisos i una placa Cyclone 360 millorada per a retallades explosives.
Behind the Design
La col·lecció Nike United ret homenatge a les atletes amb una precisió extraordinària, com la Sophia Wilson i la Deyna Castellanos. Hem combinat tons intensos de borgonya amb elements gràfics inspirats en animals per representar la seva manera d'atacar al camp i superar els límits.
El millor tacte per xutar com un professional
Nike Gripknit, un material amb textura adherent que proporciona adherència on cal, t'ofereix el control i la precisió absoluta que necessites. Proporciona la mateixa adherència en condicions humides i seques.
Tracció per al camp
El patró de tracció circular Cyclone 360, ubicat estratègicament a l'avantpeu, permet aturar-se i pivotar a tota velocitat.
Ajust natural
L'estructura de les botes proporciona un ajust més natural, sobretot a la puntera. S'adapta al peu per millorar la sensació de contacte amb la pilota quan xutes. La tecnologia Dynamic Fit Collar a la zona del turmell proporciona un ajust ferm amb un material Flyknit elàstic i suau. El sistema Ghost Lacing cobreix els cordons un cop cordats per reduir les distraccions.
Detalls del producte
- Disseny ideat per a camps de gespa natural i seca
- Plantilla amb amortiment
- Color mostrat: Burgundy Crush/Fossil/University Red
- Model: IO8445-661
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike United Phantom 6 High Elite
La textura adherent et permet xutar amb una precisió inquietant.
Avantatge
Precisió
Ajust
Natural
Dissenyades per a
Terreny ferm
Nivell
Elite
Novetats
- Part superior renovada de Gripknit perfeccionat que s'adapta al peu. Manté la seva adherència microtexturada per millorar el control de la pilota.
- La puntera de l'estructura renovada s'adapta millor al peu. És 3 mm més curta i 1 mm més alta que la dels models Phantom anteriors.
- La placa Cyclone 360 perfeccionada ofereix més comoditat sense sacrificar l'agilitat.
"Les meves Phantom s'adapten a mi; són úniques".
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