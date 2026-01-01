Botes de futbol de perfil baix per a terreny ferm Nike United Tiempo Maestro Elite

Nike United Tiempo Maestro Elite
Botes de futbol de perfil baix per a terreny ferm
El camp no té límits amb les Nike United Tiempo Maestro Elite. Aquestes botes garanteixen un control absolut de la pilota amb la precisió de la Naomi Girma i la Patricia Guijarro. El material Techleather, més suau que la pell autèntica, es combina amb una placa flexible Maestro360 per oferir-te un ajust similar al d'un guant, independentment d'on toqui la pilota.
- Color mostrat: Fossil/Burgundy Crush/Platejat metal·litzat
- Model: IO8457-201
Nike United Tiempo Maestro Elite
El camp no té límits amb les Nike United Tiempo Maestro Elite. Aquestes botes garanteixen un control absolut de la pilota amb la precisió de la Naomi Girma i la Patricia Guijarro. El material Techleather, més suau que la pell autèntica, es combina amb una placa flexible Maestro360 per oferir-te un ajust similar al d'un guant, independentment d'on toqui la pilota.
Behind the Design
La col·lecció Nike United celebra el control magistral d'atletes d'elit com la Naomi Girma i la Patricia Guijarro. Hem combinat tons intensos de borgonya amb elements gràfics inspirats en animals per representar la seva manera d'atacar al camp i superar els límits.
Tacte supersuau
El material Techleather de la part superior és supersuau i està situat per poder driblar amb creativitat. A més, proporciona un toc més uniforme que la pell natural tant si plou com si no. Les línies modelades milloren el tacte.
Ajust òptim
A la part superior, el material Techleather s'adapta a la forma del peu per oferir un ajust adaptable. A la part inferior, la placa dividida Maestro360, situada a l'avantpeu i al taló, permet que la pell sintètica de la part superior envolti el pont del peu per millorar encara més la sensació d'un ajust com un guant.
Tracció per al camp
Els tacs allargats a la sola exterior, al taló i a l'avantpeu proporcionen tracció al camp. Els tacs cònics t'ajuden a aturar-te i pivotar amb facilitat.
Detalls del producte
- Disseny ideat per a camps de gespa natural i seca
- Plantilla amb amortiment
- Color mostrat: Fossil/Burgundy Crush/Platejat metal·litzat
- Model: IO8457-201
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike United Tiempo Maestro Elite
PREGUNTES FREQÜENTS (9)
Per a qui són més adequades aquestes botes?
Per a jugadors que prioritzen el tacte, el control precís i els driblatges creatius per portar la iniciativa en lloc de dependre de la velocitat.
Què és Nike TECHLEATHER i en què es diferencia de la pell autèntica?
TECHLEATHER és un material tècnic perfeccionat que ofereix la suavitat i l'adaptabilitat de la pell prèmium, però amb un toc més uniforme tant en condicions seques com humides.
Com s'adapta el TECHLEATHER al peu amb el temps?
El TECHLEATHER que es fa servir a les Tiempo Maestro Elite està dissenyat per adaptar-se de manera natural a la forma del peu. Ajuda a crear un ajust personalitzat com el d'un guant, alhora que manté l'estructura i un tacte uniforme durant tota la vida útil de les botes.
Què fa la placa dividida Maestro360?
La placa dividida està situada a l'avantpeu i al taló de la sola exterior per ajudar la part superior a envoltar el pont del peu de manera natural. Això crea un ajust que s'adapta com un guant amb un moviment reactiu sota el peu i una connexió més estreta entre el peu i el camp.
En què es diferencien les Tiempo Maestro Elite de les Tiempo anteriors?
Les Tiempo Maestro Elite presenten una part superior innovadora de TECHLEATHER i una placa dividida Maestro360, que aporten un toc de pilota més suau, un ajust més adaptable i un contacte millorat entre el peu i la pilota.
Quines diferències hi ha entre les botes de futbol Tiempo, Phantom i Mercurial?
Les Tiempo estan dissenyades per al toc i el control de la pilota; les Phantom se centren en la precisió per a passades i tirs exactes, i les Mercurial estan dissenyades per aconseguir una velocitat explosiva i un moviment d'atac ràpid.
Per a quines superfícies estan dissenyades aquestes botes?
Per a terreny ferm (camps de gespa natural i seca) i gespa artificial (camps de gespa artificial més llargs).
Quin ajust tenen les Tiempo Maestro Elite i quina talla han de triar els jugadors?
Les botes Tiempo estan dissenyades per oferir un ajust com el d'un guant que s'adapta a la perfecció a la forma del peu. A la majoria dels jugadors els va bé la seva talla habitual, tot i que les preferències d'ajust poden variar en funció de com de cenyides vulguin portar les botes.
Com s'han de netejar i cuidar aquestes botes?
Neteja-les després de jugar un partit, treu la brutícia dels tacs i deixa que s'assequin a l'aire de manera natural. Evita la calor directa i neteja-les amb regularitat per conservar-ne l'ajust, la sensació i el rendiment a llarg termini.
Controla cada toc gràcies a un material supersuau i un ajust perfecte.
Avantatge
Contacte
Ajust
Natural
Dissenyades per a
Terreny ferm
Nivell
Elite
Novetats
- TECHLEATHER, el material de Nike Football més suau, sempre ofereix un toc natural, tant si plou com si fa sol.
- Les línies modelades de la part superior ofereixen un tacte supersuau.
- La placa dividida Maestro360 permet que el material TECHLEATHER envolti el pont del peu. Les sabatilles se t'ajustaran com un guant i sentiràs la pilota més a prop que mai.
"Les Nike United Tiempo són per a jugadores que toquen molt la pilota, que la passen bé i que s'esforcen de valent al camp."
Patri Guijarro
Migcampista del FC Barcelona
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