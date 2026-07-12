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Boston Celtics Pantalons curts Nike NBA Swingman - Home - Blanc/Clover/Clover

Materials reciclats

Boston Celtics

Pantalons curts Nike NBA Swingman - Home

69,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Els pantalons curts Nike NBA Swingman Boston Celtics estan inspirats en els pantalons curts autèntics de l'NBA.Estan confeccionats amb un teixit que capil·laritza la suor i presenten detalls de disseny que fan joc amb el look que llueix l'equip a la pista.A més, presenten butxaques laterals per guardar-hi fàcilment els objectes imprescindibles.Aquest producte està confeccionat totalment amb fibres de polièster reciclat.


  • Color mostrat: Blanc/Clover/Clover
  • Model: AJ5586-100

Boston Celtics

69,99 €

INSPIRACIÓ DE L'NBA PER AL TEU EQUIP.

Els pantalons curts Nike NBA Swingman Boston Celtics estan inspirats en els pantalons curts autèntics de l'NBA.Estan confeccionats amb un teixit que capil·laritza la suor i presenten detalls de disseny que fan joc amb el look que llueix l'equip a la pista.A més, presenten butxaques laterals per guardar-hi fàcilment els objectes imprescindibles.Aquest producte està confeccionat totalment amb fibres de polièster reciclat.

Avantatges

  • Tecnologia Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • Teixit de malla de doble punt lleuger i durador.
  • Obertures a la vora per afavorir la llibertat de moviment.

Detalls del producte

  • Butxaques per a les mans
  • Logotips de l'NBA i l'equip
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc/Clover/Clover
  • Model: AJ5586-100

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (2)

5 estrelles

  • Soddisfatto

    SaviF661124375

    Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!

  • Gefällt mir gut.

    F A.

    Gefällt mir gut.

Boston Celtics Pantalons curts Nike NBA Swingman - Home

Boston Celtics

69,99 €

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