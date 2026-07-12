Boston Celtics Pantalons curts Nike NBA Swingman - Home

Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Els pantalons curts Nike NBA Swingman Boston Celtics estan inspirats en els pantalons curts autèntics de l'NBA.Estan confeccionats amb un teixit que capil·laritza la suor i presenten detalls de disseny que fan joc amb el look que llueix l'equip a la pista.A més, presenten butxaques laterals per guardar-hi fàcilment els objectes imprescindibles.Aquest producte està confeccionat totalment amb fibres de polièster reciclat.
Boston Celtics
INSPIRACIÓ DE L'NBA PER AL TEU EQUIP.
Els pantalons curts Nike NBA Swingman Boston Celtics estan inspirats en els pantalons curts autèntics de l'NBA.Estan confeccionats amb un teixit que capil·laritza la suor i presenten detalls de disseny que fan joc amb el look que llueix l'equip a la pista.A més, presenten butxaques laterals per guardar-hi fàcilment els objectes imprescindibles.Aquest producte està confeccionat totalment amb fibres de polièster reciclat.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
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F A.
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Boston Celtics