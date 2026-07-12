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Boston Celtics Icon Edition Pantalons curts Nike NBA Swingman - Home - Clover/Blanc/Blanc

Materials reciclats

Boston Celtics Icon Edition

Pantalons curts Nike NBA Swingman - Home

69,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Els pantalons curts Nike NBA Swingman Boston Celtics Icon Edition, que s'inspiren en els pantalons curts autèntics de l'NBA, estan confeccionats amb un teixit que capil·laritza la suor i presenten detalls de disseny que fan joc amb el look per a la pista de l'equip. A més, presenten butxaques laterals per guardar-hi fàcilment els objectes imprescindibles. Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclat en un 100 %.


  • Color mostrat: Clover/Blanc/Blanc
  • Model: AJ5587-312

Boston Celtics Icon Edition

69,99 €

INSPIRACIÓ DE L'NBA PER AL TEU EQUIP.

Els pantalons curts Nike NBA Swingman Boston Celtics Icon Edition, que s'inspiren en els pantalons curts autèntics de l'NBA, estan confeccionats amb un teixit que capil·laritza la suor i presenten detalls de disseny que fan joc amb el look per a la pista de l'equip. A més, presenten butxaques laterals per guardar-hi fàcilment els objectes imprescindibles. Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclat en un 100 %.

Avantatges

  • Tecnologia Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • Teixit de malla de doble punt lleuger i durador.
  • Obertures a les vores per afavorir la llibertat de moviment.

Detalls del producte

  • Butxaques per a les mans
  • Logotips de l'NBA i l'equip
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Clover/Blanc/Blanc
  • Model: AJ5587-312

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (6)

4.3 estrelles

  • Green Heart

    SaviF661124375

    Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!

  • Surprise Pockets

    celtics33

    THESE SHORTS HAVE POCKETS and for some reason that wasn't part of the description.

  • MatteoT429595994

    Shorts molto comodi e consegnati in anticipo

Boston Celtics Icon Edition Pantalons curts Nike NBA Swingman - Home

Boston Celtics Icon Edition

69,99 €

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