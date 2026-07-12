Boston Celtics Icon Edition Pantalons curts Nike NBA Swingman - Home

Green Heart
SaviF661124375
Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Els pantalons curts Nike NBA Swingman Boston Celtics Icon Edition, que s'inspiren en els pantalons curts autèntics de l'NBA, estan confeccionats amb un teixit que capil·laritza la suor i presenten detalls de disseny que fan joc amb el look per a la pista de l'equip. A més, presenten butxaques laterals per guardar-hi fàcilment els objectes imprescindibles. Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclat en un 100 %.
Boston Celtics Icon Edition
INSPIRACIÓ DE L'NBA PER AL TEU EQUIP.
Els pantalons curts Nike NBA Swingman Boston Celtics Icon Edition, que s'inspiren en els pantalons curts autèntics de l'NBA, estan confeccionats amb un teixit que capil·laritza la suor i presenten detalls de disseny que fan joc amb el look per a la pista de l'equip. A més, presenten butxaques laterals per guardar-hi fàcilment els objectes imprescindibles. Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclat en un 100 %.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.3 estrelles
Green Heart
SaviF661124375
Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!
Surprise Pockets
celtics33
THESE SHORTS HAVE POCKETS and for some reason that wasn't part of the description.
MatteoT429595994
Shorts molto comodi e consegnati in anticipo
Boston Celtics Icon Edition