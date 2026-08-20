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Boston Celtics Essential
Samarreta Nike NBA - Home
30 % de descompte
Ja en tens prou amb els nervis del dia de partit, així que el millor que pots fer és triar un conjunt senzill. Equipa't per a la temporada amb aquesta samarreta clàssica dels Boston Celtics.
- Color mostrat: Clover
- Model: FJ0228-312
Boston Celtics Essential
30 % de descompte
Ja en tens prou amb els nervis del dia de partit, així que el millor que pots fer és triar un conjunt senzill. Equipa't per a la temporada amb aquesta samarreta clàssica dels Boston Celtics.
Detalls del producte
- 50-100 % cotó, 0-50 % polièster
- Els percentatges de cada material poden variar. Consulta l'etiqueta per veure les proporcions exactes.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Clover
- Model: FJ0228-312
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Boston Celtics Essential
30 % de descompte