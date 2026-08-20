 
Imatge 1 de 2
Boston Celtics Essential Samarreta Nike NBA - Home - Clover

Boston Celtics Essential

Samarreta Nike NBA - Home

30 % de descompte

Ja en tens prou amb els nervis del dia de partit, així que el millor que pots fer és triar un conjunt senzill. Equipa't per a la temporada amb aquesta samarreta clàssica dels Boston Celtics.


  • Color mostrat: Clover
  • Model: FJ0228-312

Boston Celtics Essential

30 % de descompte

Ja en tens prou amb els nervis del dia de partit, així que el millor que pots fer és triar un conjunt senzill. Equipa't per a la temporada amb aquesta samarreta clàssica dels Boston Celtics.

Detalls del producte

  • 50-100 % cotó, 0-50 % polièster
  • Els percentatges de cada material poden variar. Consulta l'etiqueta per veure les proporcions exactes.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Clover
  • Model: FJ0228-312

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

No hi ha ressenyes

    Boston Celtics Essential Samarreta Nike NBA - Home

    Boston Celtics Essential

    30 % de descompte