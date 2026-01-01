Boston Celtics Courtside
Samarreta Nike NBA Vintage - Home
Producte esgotat.
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No hi ha cap manera millor de demostrar la teva passió pels Boston Celtics com clavar un tir en suspensió i sentir com la pilota travessa la xarxa metàl·lica. Aquesta samarreta amb elements gràfics retro està inspirada en l'ambient nostàlgic i atrevit dels anys 90. Encistella. PAM. Cling-clang!
- Color mostrat: Negre
- Model: HV5638-010
Boston Celtics Courtside
No hi ha cap manera millor de demostrar la teva passió pels Boston Celtics com clavar un tir en suspensió i sentir com la pilota travessa la xarxa metàl·lica. Aquesta samarreta amb elements gràfics retro està inspirada en l'ambient nostàlgic i atrevit dels anys 90. Encistella. PAM. Cling-clang!
Avantatges
El teixit de cotó suau de densitat mitjana presenta un caient subtil.
Detalls del producte
- Ajust relaxat
- 100 % cotó
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: HV5638-010
Talles i ajustos
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
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Boston Celtics Courtside