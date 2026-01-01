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Boston Celtics Courtside Samarreta Nike NBA Vintage - Home - Negre

Boston Celtics Courtside

Samarreta Nike NBA Vintage - Home

39,99 €

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

No hi ha cap manera millor de demostrar la teva passió pels Boston Celtics com clavar un tir en suspensió i sentir com la pilota travessa la xarxa metàl·lica. Aquesta samarreta amb elements gràfics retro està inspirada en l'ambient nostàlgic i atrevit dels anys 90. Encistella. PAM. Cling-clang!


  • Color mostrat: Negre
  • Model: HV5638-010

Boston Celtics Courtside

39,99 €

No hi ha cap manera millor de demostrar la teva passió pels Boston Celtics com clavar un tir en suspensió i sentir com la pilota travessa la xarxa metàl·lica. Aquesta samarreta amb elements gràfics retro està inspirada en l'ambient nostàlgic i atrevit dels anys 90. Encistella. PAM. Cling-clang!

Avantatges

El teixit de cotó suau de densitat mitjana presenta un caient subtil.

Detalls del producte

  • Ajust relaxat
  • 100 % cotó
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: HV5638-010

Talles i ajustos

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    Boston Celtics Courtside Samarreta Nike NBA Vintage - Home

    Boston Celtics Courtside

    39,99 €

    Completa el look