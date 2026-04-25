Boston Celtics Courtside Samarreta Nike Dri-FIT NBA - Home

Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Ets més de futbol americà o de bàsquet? Tant és. Els Celtics sempre són amb tu, sigui quin sigui el teu esport preferit. Aquesta samarreta Dri-FIT d'edició especial t'ajuda a presumir de la teva franquícia preferida.
Boston Celtics Courtside
Ets més de futbol americà o de bàsquet? Tant és. Els Celtics sempre són amb tu, sigui quin sigui el teu esport preferit. Aquesta samarreta Dri-FIT d'edició especial t'ajuda a presumir de la teva franquícia preferida.
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
2 estrelles
Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Boston Celtics Courtside