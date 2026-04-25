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Boston Celtics Courtside Samarreta Nike Dri-FIT NBA - Home - Negre/Negre/Negre

Materials reciclats

Boston Celtics Courtside

Samarreta Nike Dri-FIT NBA - Home

30 % de descompte
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Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Ets més de futbol americà o de bàsquet? Tant és. Els Celtics sempre són amb tu, sigui quin sigui el teu esport preferit. Aquesta samarreta Dri-FIT d'edició especial t'ajuda a presumir de la teva franquícia preferida.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre
  • Model: HV9746-010

Boston Celtics Courtside

30 % de descompte

Ets més de futbol americà o de bàsquet? Tant és. Els Celtics sempre són amb tu, sigui quin sigui el teu esport preferit. Aquesta samarreta Dri-FIT d'edició especial t'ajuda a presumir de la teva franquícia preferida.

Avantatges

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre
  • Model: HV9746-010

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (1)

2 estrelles

  • Far bigger than the size it stated

    James535076029

    It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL

Boston Celtics Courtside Samarreta Nike Dri-FIT NBA - Home

Boston Celtics Courtside

30 % de descompte

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