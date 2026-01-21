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Boston Celtics Association Edition Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home - Blanc

Materials reciclats

Boston Celtics Association Edition

Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home

104,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

La samarreta Association Edition, amb un fons blanc, és un fil comú que comparteixen tots els equips de l'NBA. Aquesta samarreta Boston Celtics s'inspira en l'equipació que porten els professionals a la pista, des dels colors i els estampats de l'equip fins a una malla lleugera que capil·laritza la suor. Manté la transpirabilitat i la frescor dins i fora de la pista mentre representes el teu jugador preferit i l'esport que t'encanta.


  • Color mostrat: Blanc
  • Model: DN2070-100

Boston Celtics Association Edition

104,99 €

La samarreta Association Edition, amb un fons blanc, és un fil comú que comparteixen tots els equips de l'NBA. Aquesta samarreta Boston Celtics s'inspira en l'equipació que porten els professionals a la pista, des dels colors i els estampats de l'equip fins a una malla lleugera que capil·laritza la suor. Manté la transpirabilitat i la frescor dins i fora de la pista mentre representes el teu jugador preferit i l'esport que t'encanta.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • La malla transpirable manté la frescor dins i fora de la pista.

Detalls del producte

  • Nom i número del jugador en teixit de sarja
  • Estampats termoaplicats
  • Etiqueta teixida a la vora
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc
  • Model: DN2070-100

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (4)

4 estrelles

  • Jalen brown white Celtics jersey

    jam 2779

    the jersey looks different and size medium is too big

  • super maillot

    NathalieG493470911

    Article conforme à la description . Livré très rapidement . Taille bien . Tissu bonne qualité je suis ravie . Merci je recommande cette article et le site

  • craigh513860178

    Better than what I though it was gonna be highly recommended it

Boston Celtics Association Edition Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home

Boston Celtics Association Edition

104,99 €

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