Boston Celtics Association Edition Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home

Jalen brown white Celtics jersey
jam 2779
the jersey looks different and size medium is too big
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
La samarreta Association Edition, amb un fons blanc, és un fil comú que comparteixen tots els equips de l'NBA. Aquesta samarreta Boston Celtics s'inspira en l'equipació que porten els professionals a la pista, des dels colors i els estampats de l'equip fins a una malla lleugera que capil·laritza la suor. Manté la transpirabilitat i la frescor dins i fora de la pista mentre representes el teu jugador preferit i l'esport que t'encanta.
Boston Celtics Association Edition
La samarreta Association Edition, amb un fons blanc, és un fil comú que comparteixen tots els equips de l'NBA. Aquesta samarreta Boston Celtics s'inspira en l'equipació que porten els professionals a la pista, des dels colors i els estampats de l'equip fins a una malla lleugera que capil·laritza la suor. Manté la transpirabilitat i la frescor dins i fora de la pista mentre representes el teu jugador preferit i l'esport que t'encanta.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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4 estrelles
Jalen brown white Celtics jersey
jam 2779
the jersey looks different and size medium is too big
super maillot
NathalieG493470911
Article conforme à la description . Livré très rapidement . Taille bien . Tissu bonne qualité je suis ravie . Merci je recommande cette article et le site
craigh513860178
Better than what I though it was gonna be highly recommended it
Boston Celtics Association Edition