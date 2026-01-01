Bossa d'esport Element Jordan (48,5 l)

Jordan
Bossa d'esport Element (48,5 l)
Tant si vas al gimnàs com a la feina o a passar la nit fora de casa, aquesta bossa d'esport és ideal. L'espaiós compartiment principal inclou una funda per al portàtil, una butxaca per a l'ampolla d'aigua al costat dret i un compartiment ventilat per a les sabatilles a l'esquerra. Pots desar objectes de valor petits, com ara joies, el telèfon o el passaport, en una de les butxaques ocultes folrades de vellut a la part frontal, mentre que les nanses i la corretja extraïble ofereixen opcions de transport versàtils.
- Color mostrat: Negre
- Model: IR8395-010
Jordan
Tant si vas al gimnàs com a la feina o a passar la nit fora de casa, aquesta bossa d'esport és ideal. L'espaiós compartiment principal inclou una funda per al portàtil, una butxaca per a l'ampolla d'aigua al costat dret i un compartiment ventilat per a les sabatilles a l'esquerra. Pots desar objectes de valor petits, com ara joies, el telèfon o el passaport, en una de les butxaques ocultes folrades de vellut a la part frontal, mentre que les nanses i la corretja extraïble ofereixen opcions de transport versàtils.
Detalls del producte
- 26 cm d'alçada x 55 cm de llargada x 33 cm de profunditat. Longitud de la corretja: 130 cm (màxima), 81 cm (mínima)
- 100 % polièster
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: IR8395-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Jordan