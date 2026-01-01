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Bossa d'esport Collectors Jordan (45 l) - Caqui

Jordan

Bossa d'esport Collectors (45 l)

149,99 €
Caqui
Negre
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta bossa d'esport és perfecta per a tots els aficionats a les sabatilles. El disseny està confeccionat amb un teixit CORDURA® que resisteix l'abrasió, les rascades i les esgarrapades. També inclou un acabat repel·lent a l'aigua perquè puguis portar les teves coses de manera segura sense que es mullin. El compartiment principal inclou divisors enconxats que es poden treure i regular per protegir les sabatilles durant els desplaçaments (amb capacitat per a 3 parells de sabatilles de la talla 47) i una funda per al portàtil a l'interior. Les butxaques de malla balística al lateral són ideals per desar-hi una ampolla d'aigua, mentre que les butxaques amb cremallera de la part frontal permeten desar-hi objectes petits de manera segura en un lloc de fàcil accés. A més, les nanses i la corretja extraïble proporcionen opcions de transport versàtils.


  • Color mostrat: Caqui
  • Model: IU5400-247

Jordan

149,99 €

Aquesta bossa d'esport és perfecta per a tots els aficionats a les sabatilles. El disseny està confeccionat amb un teixit CORDURA® que resisteix l'abrasió, les rascades i les esgarrapades. També inclou un acabat repel·lent a l'aigua perquè puguis portar les teves coses de manera segura sense que es mullin. El compartiment principal inclou divisors enconxats que es poden treure i regular per protegir les sabatilles durant els desplaçaments (amb capacitat per a 3 parells de sabatilles de la talla 47) i una funda per al portàtil a l'interior. Les butxaques de malla balística al lateral són ideals per desar-hi una ampolla d'aigua, mentre que les butxaques amb cremallera de la part frontal permeten desar-hi objectes petits de manera segura en un lloc de fàcil accés. A més, les nanses i la corretja extraïble proporcionen opcions de transport versàtils.

Detalls del producte

  • 32 cm d'alçada x 46 cm de llargada x 29 cm de profunditat; longitud de la corretja: 130 cm (màxima)
  • 100 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Caqui
  • Model: IU5400-247

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Bossa d'esport Collectors Jordan (45 l)

    Jordan

    149,99 €

    Completa el look