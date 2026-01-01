Bossa de mà Nike Commute (20 l)

Materials reciclats
Nike Commute
Bossa de mà (20 l)
La moda es combina amb la funcionalitat per a les persones que es mouen per la ciutat cada dia. Inclou una funda folrada al compartiment principal, ideal per protegir els teus dispositius i tenir-los sempre a mà. La butxaca amb cremallera de la part frontal permet guardar els objectes que fas servir normalment, mentre que la butxaca ampliable amb cremallera del lateral pot encabir ampolles d'aigua grans. Els detalls reflectors hi aporten un acabat brillant.
- Color mostrat: Negre/Negre/Reflect Silver
- Model: IQ1283-010
Nike Commute
La moda es combina amb la funcionalitat per a les persones que es mouen per la ciutat cada dia. Inclou una funda folrada al compartiment principal, ideal per protegir els teus dispositius i tenir-los sempre a mà. La butxaca amb cremallera de la part frontal permet guardar els objectes que fas servir normalment, mentre que la butxaca ampliable amb cremallera del lateral pot encabir ampolles d'aigua grans. Els detalls reflectors hi aporten un acabat brillant.
Avantatges
- Corretja extraïble per a les espatlles i nanses grans per portar-la de diverses maneres.
- Conté una bossa petita extraïble per organitzar els objectes més petits.
- Compartiment interior per desar-hi un portàtil de fins a 15 polzades.
Detalls del producte
- 30 cm d'amplada x 41 cm d'alçada x 15 cm de profunditat
- Cos principal: 100 % nylon. Folre: 95 % polièster, 5% nylon. Butxaca per a monedes: cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster.
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Color mostrat: Negre/Negre/Reflect Silver
- Model: IQ1283-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Commute