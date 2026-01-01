Bossa creuada per a càmera Nike Heritage (3 l)

Materials reciclats
Nike Heritage
Bossa creuada per a càmera (3 l)
Tanca-la amb els botons de pressió i desa-la. Aquesta bossa per a càmera Nike Heritage ofereix un espai segur per a la teva companya de records. El gran compartiment principal es combina amb una butxaca complementària per als teus dispositius electrònics. El logotip Swoosh metal·litzat negre i la corretja ajustable de jacquard Nike la rematen amb una estètica elegant i discreta.
- Color mostrat: Negre/Negre/Negre
- Model: IM3128-010
Nike Heritage
Tanca-la amb els botons de pressió i desa-la. Aquesta bossa per a càmera Nike Heritage ofereix un espai segur per a la teva companya de records. El gran compartiment principal es combina amb una butxaca complementària per als teus dispositius electrònics. El logotip Swoosh metal·litzat negre i la corretja ajustable de jacquard Nike la rematen amb una estètica elegant i discreta.
Detalls del producte
- 23 cm d'amplada x 15 cm d'alçària x 8 cm de profunditat
- Cos: 100 % polièster. Folre: 85 % nylon, 15 % polièster
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Negre
- Model: IM3128-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Heritage