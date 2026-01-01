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Bossa creuada per a càmera Nike Heritage (3 l) - Negre/Negre/Negre

Materials reciclats

Nike Heritage

Bossa creuada per a càmera (3 l)

37,99 €
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Tanca-la amb els botons de pressió i desa-la. Aquesta bossa per a càmera Nike Heritage ofereix un espai segur per a la teva companya de records. El gran compartiment principal es combina amb una butxaca complementària per als teus dispositius electrònics. El logotip Swoosh metal·litzat negre i la corretja ajustable de jacquard Nike la rematen amb una estètica elegant i discreta.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre
  • Model: IM3128-010

Nike Heritage

37,99 €

Tanca-la amb els botons de pressió i desa-la. Aquesta bossa per a càmera Nike Heritage ofereix un espai segur per a la teva companya de records. El gran compartiment principal es combina amb una butxaca complementària per als teus dispositius electrònics. El logotip Swoosh metal·litzat negre i la corretja ajustable de jacquard Nike la rematen amb una estètica elegant i discreta.

Detalls del producte

  • 23 cm d'amplada x 15 cm d'alçària x 8 cm de profunditat
  • Cos: 100 % polièster. Folre: 85 % nylon, 15 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre
  • Model: IM3128-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Bossa creuada per a càmera Nike Heritage (3 l)

    Nike Heritage

    37,99 €

    Completa el look

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