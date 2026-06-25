Book 2 "WNBA 30th" Sabatilles de bàsquet

lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
Aquest producte no està disponible en aquests moments
La seguretat serena de Book neix tant de dins com de l'esforç que hi dedica. S'estima més deixar que el seu joc i les Book 2 parlin per ell. Amb tecnologia a punt per a la pista, són més reactives que l’obra mestra original de Book. L'Air Zoom a l'avantpeu ofereix un impuls fulminant a la primera trepitjada. L'escuma Cushlon, posada a prova pels jugadors, ofereix amortiment mentre recorres la pista. I la plantilla tècnica proporciona a les Book un rebot suau i reactiu. Que comenci el partit.
Book 2 "WNBA 30th"
La seguretat serena de Book neix tant de dins com de l'esforç que hi dedica. S'estima més deixar que el seu joc i les Book 2 parlin per ell. Amb tecnologia a punt per a la pista, són més reactives que l’obra mestra original de Book. L'Air Zoom a l'avantpeu ofereix un impuls fulminant a la primera trepitjada. L'escuma Cushlon, posada a prova pels jugadors, ofereix amortiment mentre recorres la pista. I la plantilla tècnica proporciona a les Book un rebot suau i reactiu. Que comenci el partit.
Les Book 2 celebren els 30 anys de la WNBA combinant els colors originals de la lliga per retre homenatge a les pioneres que van inspirar tota una generació de joves promeses com Book.
Hem mogut la unitat Air Zoom del taló a l'avantpeu per obtenir una reactivitat de perfil baix.
El sistema de subjecció a la part mitjana del peu ofereix una sensació segura i suau per a retallades ràpides i girs i pivots sobtats a l'estil de Book.
La part superior està confeccionada amb un material sintètic lleuger i resistent que s'adapta al peu i manté la frescor durant tot el partit.
L'entresola està confeccionada amb la nostra nova escuma Cushlon, que t'ofereix comoditat sota els peus per mantenir la transpirabilitat durant tot el partit.
El nou patró de tracció amb disseny d'espiga s'inspira en la passió de Book per les Air Force 1, i pren com a referència els punts de gir clàssics del bàsquet per oferir tracció i durabilitat.
4 estrelles
lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
Best book 2's yet!
dilman
[This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.
El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
#productsprovidedbynike
Great looking shoes
JasonM
[This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.
El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
#productsprovidedbynike
Book 2 "WNBA 30th"
Avantatge
Contacte amb la pista
Disseny per a
Ajust
Pes de les sabatilles
450 g aprox. (número 42,5 d'home)
Drop del taló a la puntera
6 mm aprox.
Devin Booker
Escorta, Phoenix Suns