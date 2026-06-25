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Book 2 "WNBA 30th" Sabatilles de bàsquet - Blanc/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy

Book 2 "WNBA 30th"

Sabatilles de bàsquet

159,99 €

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

La seguretat serena de Book neix tant de dins com de l'esforç que hi dedica. S'estima més deixar que el seu joc i les Book 2 parlin per ell. Amb tecnologia a punt per a la pista, són més reactives que l’obra mestra original de Book. L'Air Zoom a l'avantpeu ofereix un impuls fulminant a la primera trepitjada. L'escuma Cushlon, posada a prova pels jugadors, ofereix amortiment mentre recorres la pista. I la plantilla tècnica proporciona a les Book un rebot suau i reactiu. Que comenci el partit.


  • Color mostrat: Blanc/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Model: IR6333-100

Book 2 "WNBA 30th"

159,99 €

La seguretat serena de Book neix tant de dins com de l'esforç que hi dedica. S'estima més deixar que el seu joc i les Book 2 parlin per ell. Amb tecnologia a punt per a la pista, són més reactives que l’obra mestra original de Book. L'Air Zoom a l'avantpeu ofereix un impuls fulminant a la primera trepitjada. L'escuma Cushlon, posada a prova pels jugadors, ofereix amortiment mentre recorres la pista. I la plantilla tècnica proporciona a les Book un rebot suau i reactiu. Que comenci el partit.

Disseny original de Vault

Les Book 2 celebren els 30 anys de la WNBA combinant els colors originals de la lliga per retre homenatge a les pioneres que van inspirar tota una generació de joves promeses com Book.

Zoom, Zoom!

Hem mogut la unitat Air Zoom del taló a l'avantpeu per obtenir una reactivitat de perfil baix.

Ajust cenyit

El sistema de subjecció a la part mitjana del peu ofereix una sensació segura i suau per a retallades ràpides i girs i pivots sobtats a l'estil de Book.

Part superior lleugera

La part superior està confeccionada amb un material sintètic lleuger i resistent que s'adapta al peu i manté la frescor durant tot el partit.

Escuma amb amortiment

L'entresola està confeccionada amb la nostra nova escuma Cushlon, que t'ofereix comoditat sota els peus per mantenir la transpirabilitat durant tot el partit.

Tracció inspirada en les AF1

El nou patró de tracció amb disseny d'espiga s'inspira en la passió de Book per les Air Force 1, i pren com a referència els punts de gir clàssics del bàsquet per oferir tracció i durabilitat.

Més avantatges

  • El peu de Book descansa sobre una plantilla reactiva, que ofereix a l'estrella una sensació de rapidesa des del primer pas.
  • El sistema de subjecció a la part mitjana del peu ofereix una sensació segura i suau per a retallades ràpides i girs i pivots sobtats a l'estil de Book.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Blanc/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Model: IR6333-100

Ressenyes (3)

4 estrelles

  • lundin677311203

    They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.

  • Best book 2's yet!

    dilman

    [This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

  • Great looking shoes

    JasonM

    [This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

Book 2 "WNBA 30th" Sabatilles de bàsquet

Book 2 "WNBA 30th"

159,99 €

El control sobre la pista i la rapidesa de l'avantpeu et permeten jugar al teu ritme, com si fossis en Book.

Avantatge

Velocitat i reactivitat

Contacte amb la pista

Perfil baix i estable

Disseny per a

Acceleració i desacceleració

Ajust

Cenyit

Especificacions tècniques

Pes de les sabatilles

450 g aprox. (número 42,5 d'home)

Drop del taló a la puntera

6 mm aprox.

Novetats

    • La unitat Air Zoom passa del taló a l'avantpeu per oferir més reactivitat i velocitat.
    • La part superior lleugera i el disseny de perfil baix milloren el contacte amb la pista.
    • El sistema de subjecció a la part mitjana del peu proporciona seguretat i un ajust cenyit.
    • L'escuma Cushlon 3.0 i la plantilla suau aporten un amortiment còmode i estable.
    • El patró de tracció amb disseny d'espiga en forma de sol t'ajuda a tallar i accelerar.

Característiques de rendiment

  • Control de la velocitat

    Hem mogut la unitat Air Zoom del taló a l'avantpeu per a un impuls fulminant addicional que et permetrà deixar enrere qualsevol rival.

  • Rapidesa amb la pilota

    El sistema entrellaçat a la part mitjana del peu, que hem renovat, es combina amb una part superior modelada per proporcionar una estabilitat addicional en els passos laterals i els girs.

  • Juga amb ritme controlat

    La part superior, més lleugera que la de les Book 1, i la sensació de proximitat a la pista t'ajuden a mantenir l'estabilitat i l'equilibri en els moments d'indecisió i en els llançaments en suspensió amb pas enrere.

Darrere del disseny

Devin Booker

"Per a mi era molt important sentir la pista i estar una mica més a prop del terra."

Devin Booker

Escorta, Phoenix Suns

Completa el look