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Nike Basics Mitjons curts (3 parells) - Nen/a - Blanc

Nike Basics

Mitjons curts (3 parells) - Nen/a

9,99 €
Blanc
Negre
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Aquests mitjons, confeccionats amb un teixit Knit pla de fibres de polièster elàstiques, quedaran perfectes amb les teves sabatilles. El còmode amortiment addicional a la planta, el taló i la puntera absorbeix els impactes en cada carrera, salt i trepitjada.


  • Color mostrat: Blanc
  • Model: CQ8848-100

Nike Basics

9,99 €

Aquests mitjons, confeccionats amb un teixit Knit pla de fibres de polièster elàstiques, quedaran perfectes amb les teves sabatilles. El còmode amortiment addicional a la planta, el taló i la puntera absorbeix els impactes en cada carrera, salt i trepitjada.

Detalls del producte

  • Inclou 3 parells de mitjons
  • 97 % polièster, 3 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc
  • Model: CQ8848-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

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Ressenyes (4)

3.3 estrelles

  • AlainH962935206

    Great quality/price socks for kids

  • IbrahimC195628783

    Wie immer 1a Qualität, der kleine empfindet es sehr bequem und ist was Socken angeht sehr empfindlich.

  • Mauvaise qualité de matière pour des chaussettes

    StephaneN821772776

    Matière qui manque de coton et qui n’est pas agréable, mon fils les a porté une journée et elle sont plein de petite bouloches, je déconseille cette référence et surtout cette matiere

Nike Basics Mitjons curts (3 parells) - Nen/a

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