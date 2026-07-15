Nike Basics Mitjons curts (3 parells) - Nen/a

AlainH962935206
Great quality/price socks for kids
Aquests mitjons, confeccionats amb un teixit Knit pla de fibres de polièster elàstiques, quedaran perfectes amb les teves sabatilles. El còmode amortiment addicional a la planta, el taló i la puntera absorbeix els impactes en cada carrera, salt i trepitjada.
Nike Basics
Aquests mitjons, confeccionats amb un teixit Knit pla de fibres de polièster elàstiques, quedaran perfectes amb les teves sabatilles. El còmode amortiment addicional a la planta, el taló i la puntera absorbeix els impactes en cada carrera, salt i trepitjada.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
3.3 estrelles
AlainH962935206
Great quality/price socks for kids
IbrahimC195628783
Wie immer 1a Qualität, der kleine empfindet es sehr bequem und ist was Socken angeht sehr empfindlich.
Mauvaise qualité de matière pour des chaussettes
StephaneN821772776
Matière qui manque de coton et qui n’est pas agréable, mon fils les a porté une journée et elle sont plein de petite bouloches, je déconseille cette référence et surtout cette matiere
Nike Basics