Banyador d'una peça d'esquena nedadora Nike Swim HydraStrong Fly - Dona

ursulal320936862
Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.
Aconsegueix el banyador amb esquena nedadora que no escatima en rendiment. El tall clàssic de les cames i la cobertura completa de la part inferior proporcionen la màxima comoditat, mentre que els tirants estrets ofereixen una subjecció mitjana. El teixit Nike HydraStrong totalment folrat ofereix una durabilitat extraordinària perquè et puguis concentrar a assolir la teva millor marca personal.
Nike Swim HydraStrong Fly
Aconsegueix el banyador amb esquena nedadora que no escatima en rendiment. El tall clàssic de les cames i la cobertura completa de la part inferior proporcionen la màxima comoditat, mentre que els tirants estrets ofereixen una subjecció mitjana. El teixit Nike HydraStrong totalment folrat ofereix una durabilitat extraordinària perquè et puguis concentrar a assolir la teva millor marca personal.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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5 estrelles
ursulal320936862
Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.
Nike Swim HydraStrong Fly