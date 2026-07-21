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Banyador d'una peça d'esquena nedadora Nike Swim HydraStrong Fly - Dona - Negre/Blanc/Blanc

Nike Swim HydraStrong Fly

Banyador d'una peça d'esquena nedadora - Dona

59,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aconsegueix el banyador amb esquena nedadora que no escatima en rendiment. El tall clàssic de les cames i la cobertura completa de la part inferior proporcionen la màxima comoditat, mentre que els tirants estrets ofereixen una subjecció mitjana. El teixit Nike HydraStrong totalment folrat ofereix una durabilitat extraordinària perquè et puguis concentrar a assolir la teva millor marca personal.


  • Color mostrat: Negre/Blanc/Blanc
  • Model: IU3119-015

Nike Swim HydraStrong Fly

59,99 €

Aconsegueix el banyador amb esquena nedadora que no escatima en rendiment. El tall clàssic de les cames i la cobertura completa de la part inferior proporcionen la màxima comoditat, mentre que els tirants estrets ofereixen una subjecció mitjana. El teixit Nike HydraStrong totalment folrat ofereix una durabilitat extraordinària perquè et puguis concentrar a assolir la teva millor marca personal.

Avantatges

  • Teixit Nike HydraStrong per a una durabilitat extraordinària competició rere competició.
  • Folre complet per gaudir d'un millor ajust, més comoditat i una sensació de seguretat.
  • Tirants estrets que ofereixen comoditat i subjecció mitjana.
  • La cama de tall clàssic se situa just per sobre dels malucs i equilibra la funció i la comoditat.
  • Costures planes per reduir el fregament.

Detalls del producte

  • Cobertura completa de la part inferior
  • Logotip Swoosh brodat
  • Cos: 51 % polièster reciclat, 49 % polièster PBT (resistent al clor); folre: 100 % polièster reciclat
  • RENTAR A MÀ AMB AIGUA FREDA PER SEPARAT. DESPRÉS DE CADA ÚS. ES POT FER SERVIR LLEIXIU SENSE CLOR. S'HA D'ESTENDRE. NO ES POT PLANXAR. NO ES POT RENTAR EN SEC. NO ES POT DESAR SI LA PEÇA ESTÀ HUMIDA.
  • Color mostrat: Negre/Blanc/Blanc
  • Model: IU3119-015

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 175 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • ursulal320936862

    Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.

Banyador d'una peça d'esquena nedadora Nike Swim HydraStrong Fly - Dona

Nike Swim HydraStrong Fly

59,99 €

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