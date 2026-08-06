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Banyador d'una peça d'esquena creuada Nike Swim - Nena - Negre/Blanc

Nike Swim

Banyador d'una peça d'esquena creuada - Nena

34,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest banyador d'esquena creuada totalment folrat és tan resistent com tu. La cobertura completa de la part inferior fa que es mantingui al seu lloc perquè et puguis centrar en la velocitat. Endavant, fes la volta de la victòria!


  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: IV5156-010

Nike Swim

34,99 €

Aquest banyador d'esquena creuada totalment folrat és tan resistent com tu. La cobertura completa de la part inferior fa que es mantingui al seu lloc perquè et puguis centrar en la velocitat. Endavant, fes la volta de la victòria!

Avantatges

Folre complet per gaudir d'un millor ajust, més comoditat i una sensació de seguretat.

Detalls del producte

  • Logotip Swoosh brodat
  • Cobertura completa de la part inferior
  • Cos: 80 % nylon, 20 % elastà (resistent al clor); folre: 100 % polièster
  • RENTAR A MÀ AMB AIGUA FREDA PER SEPARAT. DESPRÉS DE CADA ÚS. ES POT FER SERVIR LLEIXIU SENSE CLOR. S'HA D'ESTENDRE. NO ES POT PLANXAR. NO ES POT RENTAR EN SEC. NO ES POT DESAR SI LA PEÇA ESTÀ HUMIDA.
  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: IV5156-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 152 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Silke654153246

    Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität

Banyador d'una peça d'esquena creuada Nike Swim - Nena

Nike Swim

34,99 €