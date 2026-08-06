Banyador d'una peça d'esquena creuada Nike Swim - Nena

Silke654153246
Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität
Aquest banyador d'esquena creuada totalment folrat és tan resistent com tu. La cobertura completa de la part inferior fa que es mantingui al seu lloc perquè et puguis centrar en la velocitat. Endavant, fes la volta de la victòria!
Nike Swim
Aquest banyador d'esquena creuada totalment folrat és tan resistent com tu. La cobertura completa de la part inferior fa que es mantingui al seu lloc perquè et puguis centrar en la velocitat. Endavant, fes la volta de la victòria!
Folre complet per gaudir d'un millor ajust, més comoditat i una sensació de seguretat.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Silke654153246
Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität
Nike Swim