Banyador d'una peça de coll rodó baix Nike Swim Effortless Essential - Dona

Materials reciclats
Nike Swim Effortless Essential
Banyador d'una peça de coll rodó baix - Dona
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Submergeix-te en l'estiu amb aquest elegant banyador de coll rodó baix. Aquesta peça totalment folrada, amb cobertura i suport mitjans, ofereix l'equilibri perfecte entre comoditat i funcionalitat. A més, els tirants regulables a l'esquena es poden portar creuats o damunt de les espatlles per gaudir d'un look versàtil per a totes les teves aventures aquàtiques.
- Color mostrat: Chalk/Negre
- Model: IQ7820-102
Nike Swim Effortless Essential
Submergeix-te en l'estiu amb aquest elegant banyador de coll rodó baix. Aquesta peça totalment folrada, amb cobertura i suport mitjans, ofereix l'equilibri perfecte entre comoditat i funcionalitat. A més, els tirants regulables a l'esquena es poden portar creuats o damunt de les espatlles per gaudir d'un look versàtil per a totes les teves aventures aquàtiques.
Avantatges
- La subjecció mitjana ofereix una sensació d'ajust i et manté subjecta durant les activitats aquàtiques de tot el dia.
- Sostenidor incorporat que ofereix una subjecció còmoda i un estil discret.
- Completament folrat per a més subjecció i discreció.
- Els tirants regulables permeten gaudir de l'ajust perfecte.
- Les corretges per a les espatlles extraïbles ofereixen versatilitat i comoditat.
- Teixit durador resistent al clor que garanteix la durabilitat de la peça.
Detalls del producte
- Copes dels sostenidors extraïbles
- Cobertura mitjana de la part inferior
- El disseny de camals mitjans queda a la part central dels malucs
- Logo Swoosh per transferència de calor
- Cos: 83 % polièster reciclat, 17 % elastà (resistent al clor); folre: 100 % polièster reciclat
- RENTAR A MÀ AMB AIGUA FREDA PER SEPARAT. DESPRÉS DE CADA ÚS. ES POT FER SERVIR LLEIXIU SENSE CLOR. S'HA D'ESTENDRE. NO ES POT PLANXAR. NO ES POT RENTAR EN SEC. NO ES POT DESAR SI LA PEÇA ESTÀ HUMIDA.
- Color mostrat: Chalk/Negre
- Model: IQ7820-102
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 179 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike Swim Effortless Essential