Banyador d'una peça amb textura ondulada i escot quadrat Nike Swim - Dona

Materials reciclats
Nike Swim
Banyador d'una peça amb textura ondulada i escot quadrat - Dona
Aquest producte està confeccionat amb fibres reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquest banyador amb textura ondulada és una combinació d'estil clàssic i modern. Totalment folrat amb una subjecció lleugera al pit, una cobertura atrevida i un disseny de camals alts, aquesta peça t'ofereix l'equilibri perfecte entre comoditat i estil.
- Color mostrat: Slate/Negre
- Model: IQ7768-497
Nike Swim
Aquest banyador amb textura ondulada és una combinació d'estil clàssic i modern. Totalment folrat amb una subjecció lleugera al pit, una cobertura atrevida i un disseny de camals alts, aquesta peça t'ofereix l'equilibri perfecte entre comoditat i estil.
Avantatges
- La subjecció lleugera proporciona suavitat i molta llibertat de moviment per a activitats aquàtiques de baix impacte.
- Sostenidor incorporat que ofereix una subjecció còmoda i un estil discret.
- Completament folrat per a més subjecció i discreció.
- Els tirants regulables permeten gaudir de l'ajust perfecte.
Detalls del producte
- Copes dels sostenidors extraïbles
- Protecció atrevida a la part inferior
- El disseny de camals alts queda per sobre dels malucs
- Logotip Swoosh brodat
- Cos: 52 % polièster reciclat, 41 % nylon reciclat, 7 % elastà; folre: 100 % polièster reciclat
- RENTAR A MÀ AMB AIGUA FREDA PER SEPARAT. DESPRÉS DE CADA ÚS. ES POT FER SERVIR LLEIXIU SENSE CLOR. S'HA D'ESTENDRE. NO ES POT PLANXAR. NO ES POT RENTAR EN SEC. NO ES POT DESAR SI LA PEÇA ESTÀ HUMIDA.
- Color mostrat: Slate/Negre
- Model: IQ7768-497
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 178 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike Swim.
Nike Swim