Banyador d'una peça amb cordons i textura ondulada Nike Swim - Nena

Materials reciclats
Nike Swim
Banyador d'una peça amb cordons i textura ondulada - Nena
Aquest producte està confeccionat amb fibres reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquest banyador amb textura ondulada és una combinació d'estil clàssic i modern. Aquesta peça, totalment folrada i amb cobertura completa de la part inferior, ofereix l'equilibri perfecte entre comoditat i estil.
- Color mostrat: Pink Glow/Pink Glow
- Model: IQ7787-649
Nike Swim
Aquest banyador amb textura ondulada és una combinació d'estil clàssic i modern. Aquesta peça, totalment folrada i amb cobertura completa de la part inferior, ofereix l'equilibri perfecte entre comoditat i estil.
Avantatges
Folre complet per gaudir d'un millor ajust, més comoditat i una sensació de seguretat.
Detalls del producte
- Logotip Swoosh brodat
- Cobertura completa de la part inferior
- Cos: 52 % polièster reciclat, 41 % nylon reciclat, 7 % elastà; folre: 100 % polièster reciclat
- RENTAR A MÀ AMB AIGUA FREDA PER SEPARAT. DESPRÉS DE CADA ÚS. ES POT FER SERVIR LLEIXIU SENSE CLOR. S'HA D'ESTENDRE. NO ES POT PLANXAR. NO ES POT RENTAR EN SEC. NO ES POT DESAR SI LA PEÇA ESTÀ HUMIDA.
- Color mostrat: Pink Glow/Pink Glow
- Model: IQ7787-649
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 155 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike Swim