Nike Baby Essentials
Granota amb caputxa - Nadó
Aquesta granota està confeccionada amb un teixit French Terry suau, i ofereix comoditat i suavitat en contacte amb la pell sensible dels més petits. La caputxa proporciona una calidesa addicional opcional i el tancament amb cremallera completa facilita el canvi de roba i permet combinar-la amb un bodi.
- Color mostrat: Pink Foam
- Model: FQ1520-663
Nike Baby Essentials
Aquesta granota està confeccionada amb un teixit French Terry suau, i ofereix comoditat i suavitat en contacte amb la pell sensible dels més petits. La caputxa proporciona una calidesa addicional opcional i el tancament amb cremallera completa facilita el canvi de roba i permet combinar-la amb un bodi.
Detalls del producte
- 60 % cotó, 40 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Pink Foam
- Model: FQ1520-663
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Baby Essentials