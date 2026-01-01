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Nike Ava X Sabatilles - Home - Photon Dust/Negre/Reflect Silver/Light Armory Blue

Nike Ava X

Sabatilles - Home

119,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

El look innovador que t'encanta i la comoditat que necessites per trepitjar amb confiança. Les Ava X són ultralleugeres i presenten un disseny minimalista i estilitzat que les fa d'allò més pràctiques i fàcils de plegar i guardar. L'amortiment suau i la subjecció integral ofereixen comoditat i estabilitat vagis on vagis.


  • Color mostrat: Photon Dust/Negre/Reflect Silver/Light Armory Blue
  • Model: IX0352-025

Nike Ava X

119,99 €

El look innovador que t'encanta i la comoditat que necessites per trepitjar amb confiança. Les Ava X són ultralleugeres i presenten un disseny minimalista i estilitzat que les fa d'allò més pràctiques i fàcils de plegar i guardar. L'amortiment suau i la subjecció integral ofereixen comoditat i estabilitat vagis on vagis.

Avantatges

  • La part superior de tela amb detalls de pell sintètica és resistent, transpirable i còmoda.
  • L'ajust amb subjecció proporciona estabilitat durant tot el dia.
  • La sola exterior amb obertures texturades a les zones d'alta abrasió aporta adherència i durabilitat per resistir el desgast.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Detalls amb disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equipament de protecció individual
  • Color mostrat: Photon Dust/Negre/Reflect Silver/Light Armory Blue
  • Model: IX0352-025

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Ava X Sabatilles - Home

    Nike Ava X

    119,99 €

    Completa el look

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