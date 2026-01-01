Nike Ava X Sabatilles - Home

Nike Ava X
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El look innovador que t'encanta i la comoditat que necessites per trepitjar amb confiança. Les Ava X són ultralleugeres i presenten un disseny minimalista i estilitzat que les fa d'allò més pràctiques i fàcils de plegar i guardar. L'amortiment suau i la subjecció integral ofereixen comoditat i estabilitat vagis on vagis.
- Color mostrat: Photon Dust/Negre/Reflect Silver/Light Armory Blue
- Model: IX0352-025
Nike Ava X
El look innovador que t'encanta i la comoditat que necessites per trepitjar amb confiança. Les Ava X són ultralleugeres i presenten un disseny minimalista i estilitzat que les fa d'allò més pràctiques i fàcils de plegar i guardar. L'amortiment suau i la subjecció integral ofereixen comoditat i estabilitat vagis on vagis.
Avantatges
- La part superior de tela amb detalls de pell sintètica és resistent, transpirable i còmoda.
- L'ajust amb subjecció proporciona estabilitat durant tot el dia.
- La sola exterior amb obertures texturades a les zones d'alta abrasió aporta adherència i durabilitat per resistir el desgast.
Detalls del producte
- Entresola d'escuma
- Sola exterior de goma
- Detalls amb disseny reflector
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equipament de protecció individual
- Color mostrat: Photon Dust/Negre/Reflect Silver/Light Armory Blue
- Model: IX0352-025
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Ava X