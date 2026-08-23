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Nike Ava Edge Sabatilles - Home - College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Negre

Nike Ava Edge

Sabatilles - Home

149,99 €
College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Negre
Negre/College Grey/Newsprint
Summit White/Light Bone/Stone
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les Nike Ava Edge, inspirades en la geometria de les ciutats modernes, s'han dissenyat per recórrer la jungla d'asfalt. Combinen una part superior flexible però protectora amb un amortiment d'alt rendiment i una sola exterior que deixa una empremta inoblidable. Moure's per la ciutat és un esport en si mateix. Prepara't amb unes sabatilles d'estil avançat i dissenyades per oferir comoditat.


  • Color mostrat: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Negre
  • Model: IM1973-003

Nike Ava Edge

149,99 €

Les Nike Ava Edge, inspirades en la geometria de les ciutats modernes, s'han dissenyat per recórrer la jungla d'asfalt. Combinen una part superior flexible però protectora amb un amortiment d'alt rendiment i una sola exterior que deixa una empremta inoblidable. Moure's per la ciutat és un esport en si mateix. Prepara't amb unes sabatilles d'estil avançat i dissenyades per oferir comoditat.

Xarxa de protecció

La combinació de teixits Woven i malla crea una part superior protectora i flexible. El disseny dinàmic de quadrícula imita les xarxes del disseny urbà.

Deixa empremta

La sola exterior de goma flexible i perforada envolta l'entresola per oferir més durabilitat. I la seva empremta té un look distintiu.

Comoditat superior a la planta del peu

L'entresola extragran està confeccionada amb escuma SCF tècnica que proporciona un amortiment òptim.

Detalls del producte

  • Sola exterior de goma
  • Zona del turmell de perfil baix
  • Cordons clàssics
  • Detalls amb disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equipament de protecció individual
  • Color mostrat: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Negre
  • Model: IM1973-003

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (32)

4.5 estrelles

  • Great product

    ronald16504b523dc6435fb66f136004be340e

    ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position

  • 1A

    julianb467004860

    Der schuh ist echt super für den Alltag, ich kauf mir den definitiv nochmal

  • Trop stylé et légère !

    FaridH47759500

    Super, j’aime trop, en plus elles sont légères et trop stylée !

Nike Ava Edge Sabatilles - Home

Nike Ava Edge

149,99 €

Completa el look

Item 3 of 5

Protecció per a la vida urbana

Les Ava Edge, resistents per fora i còmodes a tot arreu, són per a qui es mou per la ciutat amb decisió.

Estructura protectora

La goma resistent a l'abrasió t'embolcalla el peu i ofereix més durabilitat.

Amortiment reactiu

L'escuma tècnica esmorteeix cada pas que fas.