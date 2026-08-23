Nike Ava Edge Sabatilles - Home

Great product
ronald16504b523dc6435fb66f136004be340e
ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position
Les Nike Ava Edge, inspirades en la geometria de les ciutats modernes, s'han dissenyat per recórrer la jungla d'asfalt. Combinen una part superior flexible però protectora amb un amortiment d'alt rendiment i una sola exterior que deixa una empremta inoblidable. Moure's per la ciutat és un esport en si mateix. Prepara't amb unes sabatilles d'estil avançat i dissenyades per oferir comoditat.
Nike Ava Edge
Les Nike Ava Edge, inspirades en la geometria de les ciutats modernes, s'han dissenyat per recórrer la jungla d'asfalt. Combinen una part superior flexible però protectora amb un amortiment d'alt rendiment i una sola exterior que deixa una empremta inoblidable. Moure's per la ciutat és un esport en si mateix. Prepara't amb unes sabatilles d'estil avançat i dissenyades per oferir comoditat.
La combinació de teixits Woven i malla crea una part superior protectora i flexible. El disseny dinàmic de quadrícula imita les xarxes del disseny urbà.
La sola exterior de goma flexible i perforada envolta l'entresola per oferir més durabilitat. I la seva empremta té un look distintiu.
L'entresola extragran està confeccionada amb escuma SCF tècnica que proporciona un amortiment òptim.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.5 estrelles
Great product
ronald16504b523dc6435fb66f136004be340e
ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position
1A
julianb467004860
Der schuh ist echt super für den Alltag, ich kauf mir den definitiv nochmal
Trop stylé et légère !
FaridH47759500
Super, j’aime trop, en plus elles sont légères et trop stylée !
Nike Ava Edge
Les Ava Edge, resistents per fora i còmodes a tot arreu, són per a qui es mou per la ciutat amb decisió.
La goma resistent a l'abrasió t'embolcalla el peu i ofereix més durabilitat.
L'escuma tècnica esmorteeix cada pas que fas.