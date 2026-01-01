Materials reciclats
Nike Aura
Ronyonera amb estampat floral (2 l)
Sí, necessites una altra ronyonera Aura. Aquesta combina un estampat floral delicat amb detalls metal·litzats elegants. Les claus, les targetes i el telèfon? Sí. Ho pots guardar tot al compartiment principal. La butxaca posterior amb cremallera i les butxaques interiors obertes faciliten l'organització.
- Color mostrat: Negre/Negre/Gunmetal
- Model: IQ1270-010
Nike Aura
Sí, necessites una altra ronyonera Aura. Aquesta combina un estampat floral delicat amb detalls metal·litzats elegants. Les claus, les targetes i el telèfon? Sí. Ho pots guardar tot al compartiment principal. La butxaca posterior amb cremallera i les butxaques interiors obertes faciliten l'organització.
Detalls del producte
- 18 cm de llargada x 8 cm d'amplada x 13 cm d'alçada
- Cinta regulable
- Cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster.
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Gunmetal
- Model: IQ1270-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Aura