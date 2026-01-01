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Nike Aura Bossa creuada Floral Crescent (4 l) - Negre/Negre/Gunmetal

Materials reciclats

Nike Aura

Bossa creuada Floral Crescent (4 l)

39,99 €
Negre/Negre/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Sí, necessites una altra bossa creuada Aura. Aquesta combina un estampat floral delicat amb detalls metal·litzats elegants. Gràcies a la butxaca principal, podràs accedir ràpidament a objectes petits, alhora que una butxaca interior amb cremallera facilita l'organització de les pertinences de valor.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Gunmetal
  • Model: IQ1268-010

Nike Aura

39,99 €

Sí, necessites una altra bossa creuada Aura. Aquesta combina un estampat floral delicat amb detalls metal·litzats elegants. Gràcies a la butxaca principal, podràs accedir ràpidament a objectes petits, alhora que una butxaca interior amb cremallera facilita l'organització de les pertinences de valor.

Detalls del producte

  • 30 cm d'amplada x 18 cm d'alçada x 10 cm de profunditat
  • Cinta regulable
  • Cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster.
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Gunmetal
  • Model: IQ1268-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Aura Bossa creuada Floral Crescent (4 l)

    Nike Aura

    39,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 7