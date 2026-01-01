Materials reciclats
Nike Aura
Bossa creuada Floral Crescent (4 l)
Sí, necessites una altra bossa creuada Aura. Aquesta combina un estampat floral delicat amb detalls metal·litzats elegants. Gràcies a la butxaca principal, podràs accedir ràpidament a objectes petits, alhora que una butxaca interior amb cremallera facilita l'organització de les pertinences de valor.
- Color mostrat: Negre/Negre/Gunmetal
- Model: IQ1268-010
Nike Aura
Sí, necessites una altra bossa creuada Aura. Aquesta combina un estampat floral delicat amb detalls metal·litzats elegants. Gràcies a la butxaca principal, podràs accedir ràpidament a objectes petits, alhora que una butxaca interior amb cremallera facilita l'organització de les pertinences de valor.
Detalls del producte
- 30 cm d'amplada x 18 cm d'alçada x 10 cm de profunditat
- Cinta regulable
- Cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster.
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Gunmetal
- Model: IQ1268-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike Aura.
Nike Aura