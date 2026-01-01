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Nike Aura Bossa creuada Crescent (4 l) - Negre/Negre/Metallic Silver Barrel

Nike Aura

Bossa encreuada Crescent (4 l)

29 % de descompte
Negre/Negre/Metallic Silver Barrel
Light Violet Ore/Light Violet Ore/LT TRNSPRNT GLD
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Mantén les coses del dia a dia a l'abast amb la bossa creuada Nike Aura. Gràcies a la butxaca principal amb cremallera, podràs accedir ràpidament a objectes petits, mentre que les butxaques interiors obertes faciliten l'organització. Aquesta versió combina teixit de pana amb detalls metal·litzats.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Metallic Silver Barrel
  • Model: IH2122-010

Nike Aura

29 % de descompte

Mantén les coses del dia a dia a l'abast amb la bossa creuada Nike Aura. Gràcies a la butxaca principal amb cremallera, podràs accedir ràpidament a objectes petits, mentre que les butxaques interiors obertes faciliten l'organització. Aquesta versió combina teixit de pana amb detalls metal·litzats.

Detalls del producte

  • Cinta regulable
  • 30 cm d'amplada x 18 cm d'alçada x 10 cm de profunditat
  • Cos: 100 % polièster. Folre: 100 % polièster.
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Metallic Silver Barrel
  • Model: IH2122-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Aura Bossa creuada Crescent (4 l)

    Nike Aura

    29 % de descompte