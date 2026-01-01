Nike Aura Bossa creuada Crescent (4 l)

Nike Aura
Bossa encreuada Crescent (4 l)
Mantén les coses del dia a dia a l'abast amb la bossa creuada Nike Aura. Gràcies a la butxaca principal amb cremallera, podràs accedir ràpidament a objectes petits, mentre que les butxaques interiors obertes faciliten l'organització. Aquesta versió combina teixit de pana amb detalls metal·litzats.
- Color mostrat: Negre/Negre/Metallic Silver Barrel
- Model: IH2122-010
Nike Aura
Mantén les coses del dia a dia a l'abast amb la bossa creuada Nike Aura. Gràcies a la butxaca principal amb cremallera, podràs accedir ràpidament a objectes petits, mentre que les butxaques interiors obertes faciliten l'organització. Aquesta versió combina teixit de pana amb detalls metal·litzats.
Detalls del producte
- Cinta regulable
- 30 cm d'amplada x 18 cm d'alçada x 10 cm de profunditat
- Cos: 100 % polièster. Folre: 100 % polièster.
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Metallic Silver Barrel
- Model: IH2122-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Aura