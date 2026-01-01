Nike Aura
Bossa creuada amb estampat floral (5 l)
Sí, necessites una altra bossa creuada Aura. Aquesta combina un estampat floral delicat amb detalls metal·litzats elegants. La butxaca principal té una butxaca oberta interior de malla i una butxaca amb cremallera que facilita l'organització de les pertinences de valor.
- Color mostrat: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
- Model: IV5665-654
Nike Aura
Sí, necessites una altra bossa creuada Aura. Aquesta combina un estampat floral delicat amb detalls metal·litzats elegants. La butxaca principal té una butxaca oberta interior de malla i una butxaca amb cremallera que facilita l'organització de les pertinences de valor.
Detalls del producte
- 18 cm d'amplada x 28 cm d'alçada x 5 cm de profunditat
- Cinta regulable
- Cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster.
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
- Model: IV5665-654
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Aura