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Nike Aura Bossa creuada amb estampat floral (5 l) - Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel

Nike Aura

Bossa creuada amb estampat floral (5 l)

39,99 €
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
Negre/Negre/Gunmetal
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Sí, necessites una altra bossa creuada Aura. Aquesta combina un estampat floral delicat amb detalls metal·litzats elegants. La butxaca principal té una butxaca oberta interior de malla i una butxaca amb cremallera que facilita l'organització de les pertinences de valor.


  • Color mostrat: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
  • Model: IV5665-654

Nike Aura

39,99 €

Sí, necessites una altra bossa creuada Aura. Aquesta combina un estampat floral delicat amb detalls metal·litzats elegants. La butxaca principal té una butxaca oberta interior de malla i una butxaca amb cremallera que facilita l'organització de les pertinences de valor.

Detalls del producte

  • 18 cm d'amplada x 28 cm d'alçada x 5 cm de profunditat
  • Cinta regulable
  • Cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster.
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
  • Model: IV5665-654

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Aura Bossa creuada amb estampat floral (5 l)

    Nike Aura

    39,99 €

    Completa el look

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