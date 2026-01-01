A'Two By You
Sabatilles de bàsquet personalitzables d'A'ja Wilson
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Les persones autèntiques com l'A'ja deixen una empremta inconfusible en l'esport i en les seves sabatilles. Les A'Two By You et permeten crear el teu propi arquetip. Des d'opcions amb la part superior brillant fins a soles exteriors que brillen en la foscor, patrons de tracció perlats o identificadors personals en forma d'estrella, aquestes sabatilles porten la paleta de colors de la jugadora més valuosa a un nivell superior. Crea el teu propi disseny, però assegura't que sigui AUTÈNTIC.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor
- Model: IQ8271-900
- País/regió d'origen: Vietnam
A'Two By You
Les persones autèntiques com l'A'ja deixen una empremta inconfusible en l'esport i en les seves sabatilles. Les A'Two By You et permeten crear el teu propi arquetip. Des d'opcions amb la part superior brillant fins a soles exteriors que brillen en la foscor, patrons de tracció perlats o identificadors personals en forma d'estrella, aquestes sabatilles porten la paleta de colors de la jugadora més valuosa a un nivell superior. Crea el teu propi disseny, però assegura't que sigui AUTÈNTIC.
Segueix corrent
L'entresola està confeccionada amb la nostra escuma Cushlon 3.0 per oferir un amortiment i una reactivitat òptims, perfectes per a aquells que, com l'A'ja, gaudeixen corrent d'un cantó a l'altre durant tot el partit. Una sola interior addicional a la part superior de l'escuma Cushlon ofereix comoditat i subjecció.
Aconsegueix-les i posa't en marxa
La unitat Air Zoom de càrrega inferior a l'avantpeu aporta encara més energia a la primera trepitjada letal de l'A'ja quan ataca la cistella. La placa a la part mitjana del peu proporciona una gran estabilitat i un impuls addicional per als moviments dinàmics.
Canvis de direcció i moviment
Hem creat el patró de tracció de l'A'ja amb un disseny d'espiga ondulat, pensat per ajudar-la a aturar-se a l'instant i a canviar de direcció quan vulgui. Un contrataló modelat i injectat proporciona estabilitat i fermesa.
Ajust cenyit
La part superior està confeccionada amb un modelat estructural estable, resistent i transpirable. Això ajuda l'A'ja a mantenir-se estable i ferma quan bloqueja els adversaris en jugades defensives o els supera amb la pilota. També hem incorporat l'asimetria característica de l'A'ja al costat del dit gros de les sabatilles i hi hem afegit panells de ventilació per a quan el partit s'intensifica.
Detalls del producte
- Zona del turmell de perfil baix
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor
- Model: IQ8271-900
- País/regió d'origen: Vietnam
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A'Two By You
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Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.