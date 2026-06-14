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Atlético de Madrid Samarreta de futbol Nike - Home - Negre

Atlético de Madrid

Samarreta de futbol Nike - Home

30 % de descompte
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta samarreta d'ajust ample de l'Atlètic de Madrid permet mostrar la passió per l'equip.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: IB3906-010

Atlético de Madrid

30 % de descompte

Aquesta samarreta d'ajust ample de l'Atlètic de Madrid permet mostrar la passió per l'equip.

Detalls del producte

  • 100 % cotó
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: IB3906-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Great

    Kyan245463646

    Perfect fit. Not too baggy, not too fitted. Ordered a size XL. I’m usually a 2XL.

Atlético de Madrid Samarreta de futbol Nike - Home

Atlético de Madrid

30 % de descompte

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