triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 7
Atlètic de Madrid Windrunner Armilla de futbol de densitat mitjana Nike Therma-FIT - Home - Negre/Smoke Grey/Sport Red

Materials reciclats

Atlètic de Madrid Windrunner

Armilla de futbol de densitat mitjana Nike Therma-FIT - Home

30 % de descompte

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Una manera discreta de representar l'Atlètic de Madrid. Amb un disseny minimalista i senzill, aquesta armilla Therma-FIT aporta calidesa en un paquet versàtil i sense complicacions. L'aïllament està cosit en un disseny de Chevron que ret homenatge a la jaqueta Windrunner clàssica. El teixit Woven durador a la capa exterior et protegeix de la pluja lleugera i evita la humitat.


  • Color mostrat: Negre/Smoke Grey/Sport Red
  • Model: HM3174-010

Atlètic de Madrid Windrunner

30 % de descompte

Una manera discreta de representar l'Atlètic de Madrid. Amb un disseny minimalista i senzill, aquesta armilla Therma-FIT aporta calidesa en un paquet versàtil i sense complicacions. L'aïllament està cosit en un disseny de Chevron que ret homenatge a la jaqueta Windrunner clàssica. El teixit Woven durador a la capa exterior et protegeix de la pluja lleugera i evita la humitat.

Avantatges

  • El disseny folgat a les espatlles, el pit i el cos ofereix un estil informal que pots combinar amb altres peces de roba esportiva.
  • Disseny amb cremallera completa ofereix protecció, calidesa i estil.

Detalls del producte

  • Butxaques per a les mans
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Smoke Grey/Sport Red
  • Model: HM3174-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Atlètic de Madrid Windrunner.

    Atlètic de Madrid Windrunner Armilla de futbol de densitat mitjana Nike Therma-FIT - Home

    Atlètic de Madrid Windrunner

    30 % de descompte

    Completa el look