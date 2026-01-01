Materials reciclats
Atlètic de Madrid Windrunner
Armilla de futbol de densitat mitjana Nike Therma-FIT - Home
Producte esgotat.
Aquest producte no està disponible en aquests moments
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Una manera discreta de representar l'Atlètic de Madrid. Amb un disseny minimalista i senzill, aquesta armilla Therma-FIT aporta calidesa en un paquet versàtil i sense complicacions. L'aïllament està cosit en un disseny de Chevron que ret homenatge a la jaqueta Windrunner clàssica. El teixit Woven durador a la capa exterior et protegeix de la pluja lleugera i evita la humitat.
- Color mostrat: Negre/Smoke Grey/Sport Red
- Model: HM3174-010
Atlètic de Madrid Windrunner
Una manera discreta de representar l'Atlètic de Madrid. Amb un disseny minimalista i senzill, aquesta armilla Therma-FIT aporta calidesa en un paquet versàtil i sense complicacions. L'aïllament està cosit en un disseny de Chevron que ret homenatge a la jaqueta Windrunner clàssica. El teixit Woven durador a la capa exterior et protegeix de la pluja lleugera i evita la humitat.
Avantatges
- El disseny folgat a les espatlles, el pit i el cos ofereix un estil informal que pots combinar amb altres peces de roba esportiva.
- Disseny amb cremallera completa ofereix protecció, calidesa i estil.
Detalls del producte
- Butxaques per a les mans
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Smoke Grey/Sport Red
- Model: HM3174-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Atlètic de Madrid Windrunner